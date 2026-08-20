本地最大德士业者康福德高旗下出行应用“劲”（Zig），将投资逾1000万元扩大私召车车队，引入更多比亚迪电动车与混合动力车，以满足司机和乘客对私召车的需求。

Zig星期四（8月20日）发文告指出，新车队将由Vantage Automotive负责供应。车款包括比亚迪海豹6 DM-i混合动力车和M6纯电动车。新车将在未来几个月，陆续加入私召车租赁车队，供司机租用。

Vantage Automotive是中国电动车品牌比亚迪的本地总代理商。

租用私召车的司机，也可享有康福德高旗下CDG Energy提供的优惠价格充电，以及康福德高工程公司全岛汽车维修网络的支援。

Zig拥有超过7600辆德士，是本地规模最大的德士车队。随着私召车业务扩大，公司希望逐步把点对点交通业务从以德士为主的模式，转向德士与私召车并重的混合车队及平台模式。

Zig的私召车司机人数在2025年增长28%。目前已有超过4000名私召车司机使用Zig手机应用。

康福德高新加坡点对点出行业务负责人黄佐哲说，公司观察到司机对私召车的需求强劲，因此决定投资扩大车队，为司机提供更多选择，也能更好地满足本地出行需求。

Vantage Automotive常务董事陈丽群说，作为比亚迪在新加坡的授权经销商，很高兴能为Zig提供一系列电动和混合动力汽车，以满足点对点交通行业不断变化的需求。

“我们期待与Zig紧密合作，助力扩大私召车车队和加快推动车队电动化的步伐。”