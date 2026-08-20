家事司法法院首席法官郑慧慧获总统延长任期三年，任期从今年10月1日起生效。上诉庭法官郑永光和庄泓翔则将在现有任期结束后退任，最后服务日分别为9月2日和9月22日。

新加坡法院星期四（8月20日）发文告，宣布上述消息。

郑慧慧于2023年10月1日受委为高庭法官，并兼任家事司法法院首席法官，任期三年。她此前曾于2022年8月受委为最高法院司法委员，也曾担任最高法院主簿。

她任内推动多项家事司法改革，包括共同协议离婚、家庭暴力保护，以及赡养费和子女探视令的执行，也推动家事司法法院落实“治疗式司法”（Therapeutic Justice），让法官、律师、法院专业人员和社会支援机构协作，协助家庭减少冲突，并以儿童长期福祉为核心。

郑永光于1981年加入最高法院，曾任助理主簿、副主簿及初级法庭（国家法院前身）法官，1997年受委为最高法院司法委员，2003年和2016年分别升任高庭法官和上诉庭法官。他主要专长为刑事法、公共法及行政法，也曾领导内部安全法令咨询委员会、判刑咨询小组和死罪法律援助计划委员会。

庄泓翔于2009年获委为最高法院司法委员，2010年成为高庭法官，2012年离开司法部门出任总检察长，两年后重返高庭，并于2017年4月1日升任上诉庭法官。他主要专长为金融、证券、银行、复杂商业案件、仲裁、公司、破产、信托、航运及保险法。

大法官梅达顺感谢两人多年来对司法机构的贡献，形容郑永光的司法生涯超过40年，始终秉持卓越的司法专业水平和诚信，判决对新加坡法律发展产生长远影响；他也赞扬庄泓翔拥有广泛的法律经验，在多个法律领域做出重要贡献。