跨国团伙从泰国经马来西亚走私动物入境新加坡售卖，男子协助团伙接收动物，并将动物暂时寄养在家中，再把它们交给跑腿完成交易，还协助处理货款，因此被判坐牢24周。

被告顺达拉（Sundra Pandian s/o Anadurai，33岁）共面对27项抵触《动物和飞禽法令》的控状。他星期一（8月17日）承认其中九项，余项交由法官下判时一并考量。

被告顺达拉星期一（8月17日）在国家法院认罪后，被判坐牢24周。（新明日报）

根据案情，国家公园局接获有人售卖非法进口动物的举报后，在2025年9月26日前往后港91街第969座组屋附近，假扮买家展开执法行动。一名男子周志豪（25岁）当时带着一只马尔济斯犬和一只腊肠犬现身。过后，他向执法人员交代，两只狗是从被告女佣手中取走的。

当局随后到被告住处检查，并查获14只猫狗，包括柯基犬、巴哥犬、贵宾犬、哈士奇犬和英国短毛猫等品种。其中有一只罗威纳犬是被告的宠物。

调查显示，被告在2025年7月左右应一名男子林金顺的要求，接收犬只并以“寄养”名义安置。林金顺相信是跨国动物走私团伙的首脑，从泰国走私动物，经马来西亚进入新加坡，并在本地出售。

林金顺会通知被告到兀兰或冠军大道附近的多层停车场接收动物。这些动物被走私入境后，由林金顺安排的跑腿预先放置在宠物运输箱或笼子内。被告获知地点后，便前往指定地点把动物带回住处。

每当有潜在交易时，林金顺会通知被告把动物交给跑腿，由跑腿与买家会面并完成交易。周志豪是其中一名跑腿。交易成功后，跑腿会把现金交给被告。被告扣除自己的酬劳后，再把余款转给林金顺。调查未能确定被告从中获利的总额。

2025年7月至9月26日期间，被告在住家内饲养被查获的其中13只走私动物。它们大多被关在阳台的笼子里约两周至三周，只有在短暂活动或清理笼子时才被放出。

动物饲养环境也不当

根据兽医评估报告，这些动物的饲养环境不当。多数狗虽是单独饲养，但也有六只狗以每两只一组的方式，被关在笼子或宠物运输箱内。金属格栅的笼子底部没有实心地板，动物可能因脚部卡在格栅之间而受伤。

罗威纳犬体型较大，因笼子空间不足，无法舒适地躺下、站起、转身或坐下。（取自法庭文件）

此外，笼子堆叠至三层，任何动物移动都可能造成笼子晃动，令动物感到压力。其中，体型较大的罗威纳犬因笼子空间不足，无法自然活动。一只迷你贵宾犬和一只迷你腊肠犬则被关在狭小的宠物运输箱内，空间狭窄，无法区分排泄、休息和进食区域。

14只猫狗中，两只马尔泰犬体重过轻，一只迷你贵宾犬出现持续性胃肠疾病症状，并感染犬细小病毒。也有八只狗在9月27日因腹泻、食欲不振和精神不佳，被送往诊所治疗。

控方指出，被告为了金钱利益，在两三个月内协助饲养走私入境动物，负责接收动物和处理货款，促请法官判他坐牢24周至32周。

被告律师求情时说，被告已感到后悔，案发后也配合当局调查。他育有四名年幼孩子，恳请法官轻判。

林金顺目前在逃，周志豪的案件仍在审理中。（人名译音）