目睹一名少年疑遭多名同伴霸凌，女子上前阻止并准备报警与叫救护车。不料，这名脚部受伤且头晕站不稳的少年，疑因恐惧而随同伴离开现场，令女子对他的安危感到十分担忧。

这起事件发生在星期三（8月19日）傍晚约6时10分，地点是义顺6道第462A座组屋附近。

公众郭一君（43岁）目击事件后在脸书发文称，目睹一名少年似遭同伴打伤，对方事后出现头晕迹象无法站稳，因此认为少年急需就医。

她在贴文中呼吁警方调阅电眼画面调查，并附上现场照片。照片显示，约六名少年聚集在马路旁，其中红色箭头所指的，据称就是受害少年。

《联合早报》记者联系上郭一君，她受访时说，自己当时在附近注意到有路人朝着一群少年张望。她起初以为他们只是在聊天玩闹，直到看见其中一名少年拍打受害少年的脸部，才意识到后者正被包围。“我随即掏出手机拍照，但从我的角度拍摄出来的画面不够清晰。”

郭一君也看到受害少年站立不稳，其他少年则在一旁嘲笑。她上前制止，质问这群少年为何要霸凌他人时，他们便立刻骑着脚踏车逃跑。

她说：“就在这时，我注意到受害少年头晕根本站不稳，两次想站起来都摔倒在地。”

郭一君见状，劝受害少年保持冷静，称会帮他叫救护车并报警。在追问事发经过时，少年透露自己“被他们打”。她也注意到少年的拖鞋已断裂，脚上有刚留下不久的瘀伤。

她说，自己原本劝受害少年留在原地等待救援，但先逃开的其他少年大声催促后者赶紧逃跑，而他最终也选择跟随同伴离开。由于过程仓促，郭一君未能报警或叫救护车。

郭一君补充说，她并不清楚受害少年口中的“他们”是谁，也不确定少年脚上的伤势是否全由这群同伴所致。她随后将事件发布到社媒平台，呼吁警方采取行动，也希望能借助媒体报道呼吁社会关注，“保护那些遭到霸凌、却因恐惧而不敢向父母求助的孩子。”