金店助理店长网购金色首饰，把店内的真金饰掉包后拿去典当套现，偷龙转凤。他在一个多月内下手24次，偷走总值超过21万元的金饰，被判坐牢28个月又两周。

被告魏珉俊（31岁，译音）面对四项包括偷窃和抵触《贪污、贩毒和严重罪案法令》的控状。他星期四（8月20日）承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告案发时受雇于潮宏基私人有限公司（CHJ Singapore Jewel Pte Ltd），担任助理店长，负责协助店长管理店务和接待顾客。他也是持有门店钥匙的员工之一。

案件在今年1月21日东窗事发。一名店员接待顾客时，发现一只金手镯的实际重量与价格标签注明的重量不符，进一步检查后，又发现手镯内侧没有潮宏基的刻印。

她随后与另一名同事检查其他陈列商品，发现共有四只金手镯并非潮宏基商品。被告当天没有值班。

调查揭露，被告早在去年12月下旬便萌生犯案念头，计划从淘宝购买金色首饰，用来替换店内金饰。每次掉包前，他会先称量准备盗取的金饰，再挑选重量和外观相近的淘宝首饰作为替代品。

为避开耳目，被告会提早到店，或趁其他同事外出休息、店内只剩他一人时下手。他先关闭店内无线网络（Wi-Fi），使电眼无法正常运作，再把原本金饰上的价格标签转移到淘宝首饰上，并将淘宝首饰放回陈列柜，之后才重新开启无线网络。

不过，被告只找到六件能与店内金饰相匹配的淘宝首饰。之后，他发现门店的货物盘点制度存在漏洞，于是改变手法，直接从店内库存取出同类金饰，补上被盗陈列品的空缺，以免被人察觉。

从去年12月至今年1月20日，被告共24次下手，偷走金项链和金手镯等金饰，总值约21万6613元。

得手后，他把金饰拿到多家当铺典当，共取得13万1253元现金。这笔钱后来被他用于赌博和偿还债务，至今没有作出任何赔偿。

被告今年1月21日被捕。24件被盗金饰中，警方最终寻回18件。

控方指出，被告有预谋犯案，不仅事先网购首饰作为替代品，还刻意选择无人时下手，并关闭无线网络避开电眼监控。若顾客误把这些网购首饰当成店内正品购买，也可能严重损害金店声誉。控方因此促请法官判被告坐牢32个月至32.5个月。