总部设在新加坡的铁矿石贸易商Radiant World，近日因提交给银行的发票被质疑有问题，接连传出银行冻结账户、贸易伙伴暂停交易等消息。新加坡警察部队星期四（8月20日）证实，已接获针对这家公司的报案，并正在跟进此事。

警方没有透露报案内容，也未说明是否已启动正式调查。

Radiant World总部设在新加坡，并在阿联酋迪拜、中国上海、印度孟买、英国伦敦、瑞士日内瓦，以及美国康涅狄格设办事处。公司主要从事大宗商品贸易，是全球主要铁矿石交易商之一。

这起风波始于7月31日。彭博社当天引述知情人士报道，多家大宗商品交易商因担心Radiant World向银行提交的发票可能无效，已限制或暂停与公司交易。路透社同日报道，部分金融机构也开始评估与Radiant World相关的风险。

不过，上述消息均来自匿名人士，相关银行和交易商没有公开证实。

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Radiant World同日发表声明，指有关指控“不准确且毫无根据”。“公司一直遵循最高的商业和法律标准开展业务，并遵守贷款机构所有尽职调查要求。”

然而，事态随后进一步扩大。彭博社8月6日引述知情人士报道，多家银行已冻结Radiant World的银行账户，另有经纪商暂停公司的交易账户。

路透社同日报道，多家矿业公司已将Radiant World从获准交易的交易对手名单中移除。这些消息同样未获相关机构公开证实。

到了8月15日，事件传出受到美国监管和执法机构关注。

彭博社引述知情人士称，美国司法部正调查涉及Radiant World的交易，美国商品期货交易委员会也在审查涉及公司及其债权人的交易。不过，Radiant World当时指出，没有接获美国当局展开调查的通知。

彭博社8月19日报道，Radiant World已开始裁减营运人员。

《联合早报》已电邮Radiant World了解详情，至截稿时未获回复。