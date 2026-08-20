位于西部的班丹蓄水池星期四（8月20日）下午出现鳄鱼，国家公园局与公用事业局已展开搜寻和捕捉行动。为安全起见，蓄水池的水上活动已暂停。

公用局星期四晚上在脸书发文说，当天下午约3时接获鳄鱼出没的通报后，已通知公园局。根据公众提供的照片，这只鳄鱼可能是常见于新加坡和马来西亚一带水域的湾鳄（Estuarine Crocodile）。

公用局已通知在蓄水池进行水上活动的新加坡赛艇协会和新加坡皮划艇总会，暂停所有活动。

目前，公用局和公园局正在蓄水池一带搜寻并捕捉鳄鱼。当局也在蓄水池周围设置告示牌，提醒公众提高警惕。

贴文指出，湾鳄可在咸淡水交界处和淡水水域觅食及栖息，通常出现在水中或泥滩。它们主要在夜间捕猎，在本地主要以鱼类为食。

公用局提醒公众，若遇到鳄鱼，应保持冷静并慢慢后退，切勿靠近、挑衅或喂食。公众也应遵守鳄鱼出没地点所设置的警告牌和相关安全指示。

公众若发现鳄鱼，可拨打公园局热线1800-476-1600，或公用局热线1800-2255-782通报。更多有关湾鳄的资料，可浏览公园局网页。