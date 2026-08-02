人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。第五期告诉你未来职场需要的是哪些关键技能。

人工智能（AI）正迅速改变企业对人才的要求，越来越多企业把数码及AI视为基本能力。单靠“会用AI”，已难以建立长期优势，员工须把自己从“AI使用者”变成“AI创造者”。

AI科技发展迅速，许多人有心要自我提升却不知道从何下手。对此，新加坡理工大学数码化技能中心主任黄开庄教授给出的建议是：专注掌握核心技能。

新加坡理工大学数码化技能中心主任黄开庄教授指出，人工智能（AI）科技发展迅速，目前的一些AI技能未来可能过时。 （新工大提供 ）

黄开庄接受《联合早报》访问时指出，目前的一些AI技能，尤其是针对特定AI工具的操作技巧，未来可能过时。“然而，核心AI技能不太可能过时。这包括懂得如何定义问题、评估AI输出结果、管理数据、理解风险、保护隐私、设计工作流程，以及在特定行业中应用AI。”

黄开庄因此鼓励人们在加强专业知识的同时，持续培养分析思维、沟通、创造力，以及伦理判断等可转移的软技能，并主动运用AI优化工作流程，把重复性工作交给AI，自己则专注于判断、决策及解决问题。

新加坡科技设计大学首席策略及设计与人工智能官潘竞宏也提醒，AI已日益普及，任何人都能用AI提升工作效率，单靠“会用AI”已难以建立长期优势。

《联合早报》、台湾《远见》杂志民意研究中心和马来西亚《星洲日报》今年5月至6月合作展开的亚洲四地调查就显示，近八成新加坡受访者每周至少使用AI一次，当中57.4%更是每天使用，仅4.3%从未用过。

潘竞宏因此指出，员工还须借助AI持续创造独特价值，才可能在未来的职场中脱颖而出。潘竞宏也是李光耀创新城市研究中心总监。

新加坡科技设计大学首席策略及设计与人工智能官潘竞宏提醒员工改变心态，让自己从“AI使用者”变为“AI创造者”，借助AI持续创造独特价值。潘竞宏也是李光耀创新城市研究中心总监。（新科大提供）

MySkillsFuture网站逾1600门AI课程可选

为协助新加坡人赶上AI发展列车，我国多个机构纷纷推出相关课程与辅助计划。技能及人力发展局旗下的MySkillsFuture网站目前已有超过1600门AI相关课程供选择，且都可用技能创前程培训补助支付学费。

公众只要输入“AI”等关键词，网站就会列出可报读的课程和细节，包括课程介绍、评分、曾有多少人上过课、开课日期，以及费用。

技能及人力发展局首席技能官杨伟贤接受《联合早报》访问时说，若公众不确定该如何选择，也可使用技能及人力发展局的职业与技能咨询服务 ，评估自身的AI技能水平，找出符合自身需求的课程。

职总技能培训坊助员工掌握AI工具应用

全国职工总会则通过人工智能赋能计划（AI-Ready SG），从多方面协助员工应对AI带来的转变，当中包括举办技能培训坊，帮助更多员工掌握AI工具应用。

职总副秘书长陈国明透露，今年5月已有约110名学员参与技能培训坊，提升AI技能。

在这个计划下，职总恒习制定了AI学习框架，提供涵盖基础、应用、熟练及专精四个阶段的系统化学习路径，让不同程度的学员可循序渐进掌握AI技能。多数课程可使用技能创前程培训补助。