【AIx职场变局】AI课程该怎么选？会用不够还要会创造
人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。第五期告诉你未来职场需要的是哪些关键技能。
人工智能（AI）正迅速改变企业对人才的要求，越来越多企业把数码及AI视为基本能力。单靠“会用AI”，已难以建立长期优势，员工须把自己从“AI使用者”变成“AI创造者”。
AI科技发展迅速，许多人有心要自我提升却不知道从何下手。对此，新加坡理工大学数码化技能中心主任黄开庄教授给出的建议是：专注掌握核心技能。
黄开庄接受《联合早报》访问时指出，目前的一些AI技能，尤其是针对特定AI工具的操作技巧，未来可能过时。“然而，核心AI技能不太可能过时。这包括懂得如何定义问题、评估AI输出结果、管理数据、理解风险、保护隐私、设计工作流程，以及在特定行业中应用AI。”
黄开庄因此鼓励人们在加强专业知识的同时，持续培养分析思维、沟通、创造力，以及伦理判断等可转移的软技能，并主动运用AI优化工作流程，把重复性工作交给AI，自己则专注于判断、决策及解决问题。
新加坡科技设计大学首席策略及设计与人工智能官潘竞宏也提醒，AI已日益普及，任何人都能用AI提升工作效率，单靠“会用AI”已难以建立长期优势。
《联合早报》、台湾《远见》杂志民意研究中心和马来西亚《星洲日报》今年5月至6月合作展开的亚洲四地调查就显示，近八成新加坡受访者每周至少使用AI一次，当中57.4%更是每天使用，仅4.3%从未用过。
潘竞宏因此指出，员工还须借助AI持续创造独特价值，才可能在未来的职场中脱颖而出。潘竞宏也是李光耀创新城市研究中心总监。
MySkillsFuture网站逾1600门AI课程可选
为协助新加坡人赶上AI发展列车，我国多个机构纷纷推出相关课程与辅助计划。技能及人力发展局旗下的MySkillsFuture网站目前已有超过1600门AI相关课程供选择，且都可用技能创前程培训补助支付学费。
公众只要输入“AI”等关键词，网站就会列出可报读的课程和细节，包括课程介绍、评分、曾有多少人上过课、开课日期，以及费用。
技能及人力发展局首席技能官杨伟贤接受《联合早报》访问时说，若公众不确定该如何选择，也可使用技能及人力发展局的职业与技能咨询服务 ，评估自身的AI技能水平，找出符合自身需求的课程。
职总技能培训坊助员工掌握AI工具应用
全国职工总会则通过人工智能赋能计划（AI-Ready SG），从多方面协助员工应对AI带来的转变，当中包括举办技能培训坊，帮助更多员工掌握AI工具应用。
职总副秘书长陈国明透露，今年5月已有约110名学员参与技能培训坊，提升AI技能。
在这个计划下，职总恒习制定了AI学习框架，提供涵盖基础、应用、熟练及专精四个阶段的系统化学习路径，让不同程度的学员可循序渐进掌握AI技能。多数课程可使用技能创前程培训补助。