人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。第五期告诉你未来职场需要的是哪些关键技能。

随手拿起一瓶葡萄酒，庄惠珠就能详细道出酿酒的酒庄故事、产地背景、风味特点，甚至建议搭配什么食物最合适。

65岁的庄惠珠从事销售工作逾20年，过去五年她在樟宜机场乐天免税店担任零售助理，主要为顾客推荐酒类商品。

去年底，她被公司安排参加技能及人力发展局的“零售专员及助理转业计划”（Career Conversion Programme for Retail Professionals and Associates），学习使用人工智能（AI）。她如今能善用AI工具，在扫描酒标后，迅速提取葡萄酒和烈酒资料，更专业地向顾客介绍产品。

庄惠珠受访时说：“以前介绍产品主要靠经验和记忆，现在有AI辅助，可以更快找到资料，也更有信心回答顾客问题。”

除了优化客户体验，提供更丰富的产品信息也直接帮助庄惠珠提升了销售业绩。

企业推动营运数码化 积极培训前线员工

乐天免税店目前在樟宜机场四个搭客大厦经营18家门店。公司近年推动前线营运数码化，去年派往参加转业计划课程的前线员工共24人，包括七名零售主管，及17名零售助理和收银员，占公司近200名前线员工的约13%。

零售主管经培训后，承担更多数据分析及AI应用规划工作；零售助理和收银员则成为推动数码化的“数码大使”，协助其他同事适应新的工作方式。

据庄惠珠介绍，课程除了讲解AI工具基本应用，也教导学员撰写清晰、有效的提示词，快速搜寻资料、整理重点，并生成文字、图片和分析。

由于员工都高度评价这个课程，所以乐天免税店有意再派新一批员工报读。

据技能及人力发展局数据，从2025年4月至今年5月，已有近400人通过转业计划接受AI相关培训。

乐天免税店发言人说，员工都高度评价零售专员及助理转业计划，公司因此有意派新一批员工参加。（周国威摄）

积极学AI的中年员工：活到老 学到老

全国职工总会秘书长黄志明（右二）今年5月在宏茂桥坊，与参加AI赋能计划技能培训坊进阶课程的学员交流；左起为李鸿发、黄瑜菁及陈君怡。（李冠卫摄）

面对AI浪潮，有人裹足不前，也有人主动学习新技能，把AI视为提升生产力的工具。43岁的葡萄酒进口与批发商Crystal Wines资深业务开发经理李鸿发便是其中一人。

他在过去半年密集使用AI工具处理简报制作、库存预测、报价分析等耗费大量时间的工作，以把更多精力放在业务决策和客户服务上。

李鸿发认为，许多人害怕AI，是因为不了解它。“AI并不可怕，可怕的是不知道如何使用它。AI未来或许会取代部分重复性工作，例如资料输入，但不会完全取代人。”

他今年5月刚参加全国职工总会举办的AI赋能计划技能培训坊进阶课程，近期计划再去上职总恒习的短期课程，继续提升AI应用能力。

德国工程塑料零件制造商易格斯（Igus）亚细安营运总监陈慧娟（55岁）则是希望通过身体力行，带领不同年龄层的同事一起学习新科技。

陈慧娟负责管理本地逾30名后勤部门员工。作为较年长员工，她深知AI势不可挡，也更有危机感。她过去一年多积极参加各种AI相关的研讨会、讲座和短期培训，希望持续提升能力，也带领团队拥抱转型。

她还计划使用AI建立营运仪表板，把生产力、营运表现等数据视觉化，协助团队更快作出业务决策。陈慧娟受访时说：“没有人老得不能学习，最重要的是学了以后，要应用，再继续学习。”