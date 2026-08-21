凭借10年来在商业罪案防范、青年防诈以及机构财务管治等领域的卓越贡献，全国罪案防范理事会理事、商业小组委员会主席邱进航，今年获颁国庆奖章中的公共服务奖章（PBM）。

自2016年以来，48岁的邱进航一直是全国罪案防范理事会的活跃成员。他于2018年7月至2020年7月担任荣誉财政，并自2023年7月起担任商业小组委员会主席。

邱进航在回复《联合早报》时说：“这份荣誉同样属于陪伴我一路走来的众多同事、合作伙伴以及年轻人——是他们奉献了时间、创意和精力，才让防范罪案工作与每个人的生活息息相关。”

通过引领多项倡议，邱进航显著加强了商业领域的防范罪案工作。这包括“安全夜店推广运动”、“年度酒店安全会议与颁奖礼”，以及针对巴士和地铁上非礼罪案等违法行为的定向公众教育宣传。他还主导了“全国罪案防范理事会年度预防犯罪奖”，表彰做出贡献的商业伙伴，鼓励进一步参与罪案防范工作。

除了担任领导职务，他还代表理事会出席诸如亚洲全球反诈骗峰会和社区发展理事会法律普及周（LAW@CDC）等重大研讨会和活动。他经常通过电台和电视节目分享实用的防范罪案建议，提高公众意识并巩固社区安全。

2024年，他帮助全国罪案防范理事会慈善筹款晚宴筹委会，成功筹得近50万元的捐款，用于资助未来的罪案防范倡议。

除了担任领导职务外，邱进航（左四）还经常代表全国罪案防范理事会出席各样论坛和活动，并通过电台和电视节目分享实用的防范罪案建议。（受访者提供）

还活跃于电竞圈 关注年轻人反诈和健康成长

作为新加坡电子竞技和线上游戏协会（SCOGA）联合创始人，邱进航也结合游戏推出反诈网页游戏《避开骗局》（#XiamTheScams）。他还为“Delta挑战赛”提供战略指导，提高年轻人对诈骗案的防范意识，并推广ScamShield热线。

邱进航不仅希望鼓励年轻人勇敢面对现实犯罪问题，同时也培养更强的社区主人翁意识。他补充说：“我希望全国罪案防范理事会能成为一个让每一名新加坡人都能在防范罪案中出一分力的平台，并期许更多新加坡年轻人能将自己视为守护新加坡安全的一分子。”

另一方面，他在2008年创立SCOGA后，一直致力于推动电竞运动走向主流。他也是全球电子竞技联合会（GEF）高级顾问，深度参与并协助制定全球电竞行业的标准。

《联合早报》曾在2023年配合百年报庆首次举办“早报社区都电竞日”，并邀请嘉宾在“家长不可不知的电玩世界”华语讲座上畅谈，邱进航（左二）也是主讲人之一。（档案照片）

和NCPC职责类似，他在电竞生态圈也高度关注年轻人的健康成长，长期引导青少年建立科学的娱乐与游戏习惯，致力于在推动电竞产业发展与防范游戏沉迷之间取得平衡。



作为业界的领军人物，他曾协助新加坡成功引入并筹办了多项国际顶尖赛事。其中最具代表性的，便是2021年在本地举行的《无尽对决》（Mobile Legends: Bang Bang）M2世界总决赛。这项赛事在冠病疫情期间，克服重重阻碍在线下安全举行，最终吸引全球超过4亿人次的瞩目。