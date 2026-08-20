“快用AI”、“多用AI”是各大科技巨头总裁的口号。但对于新加坡的小企业来说，怎么把人工智能真正地融入业务，把它用顺用好，背后又有哪些门槛？

根据人力部今年4月的报告，新加坡只有28.5%的公司开始尝试使用人工智能，而真正把人工智能（AI）融入核心业务的只有3.8%。

这说明从结构上整合带有人工智能的工作流程，对许多公司来说是不容易克服的痛点。

创办绿色打击乐工作坊（Green Drumming）的朱锐雄受访说，编写适用于教学的音乐教材，在过去需要花好几个小时搜集音乐素材，编辑和整理乐谱。为此，他的团队自主研发了一套人工智能工具，在几分钟内就可以将音乐变成教材，大大提升了他们的工作效率。

绿色打击乐工作坊（Green Drumming）创办人朱锐雄（右）研发人工智能工具来帮助他生成音乐教材。（视频截图）

本身学过编程的朱锐雄认为，如今这些大语言模型的迭代非常快，而他的团队不仅要学习这些新技术，也需要训练模型专门为他的教学方针服务。

他强调，这个过程并不是完全让人工智能做主。“我们人类是创意的来源。AI不能给你情绪，而我们是通过AI工具把这些元素融合起来。”

同样看到商机的李纲，在2024年成立Elgo AI帮助各大公司搭建和部署人工智能，实现自动化的工作流程。

李纲（右一）的六人团队抓住商机，帮助各大公司建立和部署人工智能的工作流程，把业务拓展到了马来西亚、日本、葡萄牙和德国。（视频截图）

李纲受访说，他的团队只有六个人，但有了人工智能编程的加持，他们的工作效率提升了16倍，同等的工作量放在四年前可能需要40人才能完成。在新加坡创业行动社群 （ACE）的协助下，李纲的公司业务如今也拓展到了马来西亚、日本、葡萄牙和德国。

但李纲认为，即便可以靠人工智能来运营部分业务，本地公司能否发展成为“独角兽”主要看的是商业逻辑和模式。“我们看到的成功例子是像B2B（企业对企业）、B2C（企业对消费者）的这种SaaS（软件即服务）模式，它不需要任何人为的服务，客户可以完全在网站上订阅、付费、运行，这种模式才有可能。”

但小公司要活用人工智能，不光要跨越技术门槛，如何让员工理解和学习人工智能也很重要。

Straits Interactive公司创办人兼总裁凯文·舍弗森（Kevin Shepherdson）受访说，他们推出的平台Capabara就专门针对中小型企业的员工做相关培训，而他发现许多中小型企业只有一两个人在负责人工智能的工作流程，但他们未必有技术背景。

舍弗森说：“他们觉得可以用ChatGPT做所谓的氛围编程（vibe coding），但他们无法理解，这只适用于个人生产力层面，个人用途和整个组织的AI部署是很不同的。”

他指出，把人工智能部署在工作流程当中，需要在两个方面双管齐下。一方面是学习使用人工智能工具，另一方面就是让各部门有经验的同事给予支持，把相关领域的知识和需求传达过去。而一个完善的工作流程需要整合这些具体的需求，应用在部门的实际情况当中。员工自身的经验和判断因此变得至关重要，而人工智能则属于辅助的角色。

随着大语言模型和工具不断演变，中小企业要如何跟上这班车？新加坡-ETH研究中心主任马努·卡普尔教授（Prof. Manu Kapur）认为，加倍投入在专业领域知识和技能尤为重要。“工具能带来的价值，取决于你自己掌握的知识和专业技能。这些都会赋予你提出问题的能力，去问我们该推动怎样的创新，以及如何推动业务向前发展。”