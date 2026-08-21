利用桁架解决建筑挑战 工程师获优秀设计与工程安全奖
地底下布满重要公共基础设施，建造大楼时有特定区域不能打桩，负责工程师于是设计出特殊的桁架，把大楼的重量转移到能够打桩的区域。
KTP咨询的高级执行董事冯杰权，凭借为IOI中央林荫道办公楼设计的间隙式长跨转换桁架（interstitial long-span transfer trusses）系统，以及在建造工程中展现的卓越技术，赢得新加坡建设局颁发的优秀设计与工程安全奖。
大楼一般通过柱子与核心筒墙，把结构荷载向下传送到地基。IOI中央林荫道办公楼的东边大楼却无法这么做，因为地底下埋藏着公共服务设施隧道和排水沟等，而且还有地铁保护区。这个特定区域因此禁止打入桩体。
东边大楼共16层，冯杰权设计的四组巨大桁架深度为7公尺，占据建筑的三楼和四楼。桁架系统把上面12层楼的重量，转移到禁止打桩区之外的柱子和地基。
桁架的主要作用是通过三角形单元来转化外力，以支撑荷载、保持结构稳定，及实现大跨度空间的无柱设计。
在工程期间，随着新楼层叠加，桁架承受的重量会跟着增加。工程师事前须计算出桁架在不同阶段所会弯曲的角度，并在铸造桁架时刻意加入预拱（precamber），也就是向上拱起的高度，以抵消结构承受最终重量后产生的向下弯曲。
工程团队与建筑师团队密切合作，善用桁架占据的三楼和四楼，设置成停车场。不封闭这两层楼，意味着无须多建造两层楼来当停车场。但他们须仔细设计车流动线、调整停车格的方向与角度，并预留足够驾驶空间，以确保停车场方案可行。
冯杰权说：“我们围绕现有布局来进行规划，找出合理的动线，同时让大家能欣赏裸露在外的优美建筑结构。”
桁架在停车场清楚可见，也就存在车辆撞上桁架的可能性。对此，他解释：“我们事前进行了大量的模拟和坚固分析，并估算过支撑损失。如果发生这类事故，是会对桁架造成局部损坏，但不会影响建筑的结构与稳定。”
桁架系统之下的原来一楼和二楼自然形成巨大的高挑空间，连接零售店面和地下人行道，方便公众来往于不同建筑之间。
中央人力局大楼内设有本地首座“漂浮”礼堂
无独有偶，今年优秀设计与工程安全奖的另一名得主——迈进（新加坡）私人有限公司（Meinhardt Singapore）执行董事陈毅鹏负责的新中央人力局（Central Manpower Base，简称CMPB）项目，也使用到桁架系统。
新的中央人力局大楼内有本地的第一座“漂浮”礼堂。若按照传统建造方式，三楼服务处所在的空间必须建造多根柱子，以支撑这座空中礼堂。如此一来，三楼空间会变得较为局促，除了柱子会限制访客动线，空间也无法灵活地用于提供服务、举行仪式，及进行培训等活动。
陈毅鹏团队提供的解决方案，是利用钢屋架（steel roof trusses）把有468个座位的礼堂悬挂起来。礼堂的重量通过钢屋架向上及向外转移到两侧的组合柱，然后再传送到建筑物的地基。钢屋架是专用于房屋屋盖承重的钢质桁架。
这项设计事前通过三维结构分析和分阶段施工模拟的验证，涵盖范围包括：用于计算建筑物安全承载力的恒载与外加荷载（dead and imposed loads）、风力影响、震动，及结构坚固程度等。
另一项工程挑战是建造一条连接凯秀（Cashew）地铁站的有盖行人天桥。这座长约208米的天桥共有四段，最长的一段横跨铁道走廊（Rail Corridor），达63米。
据陈毅鹏介绍，长跨度对钢制桥梁的建造而言具一定难度。他和团队因此使用桁架结构，才得以把桥墩的数量减到最低。
天桥其中一端的支点为地铁站所在位置，工程团队须在地铁站主体结构外壳之上建造筏板基础（raft foundation）。不能影响地铁站运作是一大考量，因此团队得在筏板基础中设计空隙，以减轻筏板基础的重量。