总理兼财政部长黄循财将在星期天（8月23日）发表任内第三个国庆群众大会演说。他将重点宣布新措施，协助本地家庭减轻婚育和人生各阶段的经济负担。《联合早报》的所有平台将全方位报道国庆群众大会。

今年的国庆群众大会再次于宏茂桥工艺教育学院总部举行，黄总理将于傍晚6时45分先以马来语和华语演讲，随后在晚上8时，以英语发表演说。

黄总理日前在国庆献词中说，政府会重新探讨育儿费用的课题，研究如何提供收费合理的托婴和托儿服务，以及进一步减轻家庭在这方面的负担。此外，政府也将更好地扶持本地家庭，照顾人们在人生不同阶段的需要。详情将在国庆群众大会上公布。

《联合早报》将全方位报道国庆群众大会，助受众第一时间掌握核心内容与深度分析。

早报的 YouTube频道 将从傍晚6时45分转播国庆群众大会，读者可在早报网站和应用（点击下载早报 Android 或 iOS 应用），通过 滚动报道（Live Blog） 的形式，实时掌握演讲要点。

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