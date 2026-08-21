新加坡科学园的Geneo设有本地最高的层压胶合实木顶棚，美丽的造型下藏着工程巧思和大量事前准备工作，展现工程师的专业能力。

Geneo是新加坡科学园的生命科学与创新枢纽，有三座大楼。项目焦点是作为园区门户的有盖公共广场。约3000平方公尺的广场有一座27公尺高、由层压胶合实木（Mass Engineered Timber，简称MET）打造的顶棚。

层压胶合实木是一种结构安全性更高的建筑材料，除了可缩短工期，本身的碳足迹和净碳排放也更低。

建筑大量使用木制柱子的其中两项考量为防霉和防火。Ronnie & Koh咨询有限公司的技术总监图西扬坦（Ponnampalam Thusiyanthan）指出，尽管木质结构不会受雨水侵蚀，不易受潮，但结构仍须涂上特质涂层，以防止发霉。

图西扬坦说：“木头遇火会燃烧，我们在工程设计的阶段便已考虑到这点。我们必须确保即使发生火患，顶棚结构在燃烧后的残余部分，仍然能够支撑住，不会坍塌。”

由于顶棚的拱形结构又长又大，须分成两部分运送到施工现场，由特别定制的钢连接件进行连接。钢连接件在安全传送结构力的同时，还必须能容纳制造和安装误差。

负责Geneo项目的图西扬坦，及莫特麦克唐纳新加坡（Mott MacDonald Singapore）的建筑工程总监张荣新，获建设局颁发优秀设计与工程安全奖。

建造三栋大楼的地下层，为工程的另一项挑战。项目地段的地势有很明显的高低差，传统做法会是开挖地势较高处，并建造大型挡土结构，以建造宽度与整体大楼对齐的地下层。但这会需要更永久性的挡土结构，及导致更高的隐含碳（embodied carbon）排放量。

与其大规模改造地形，张荣新的工程团队根据自然地形设计地下层，减少开挖工作，进而降低工程的风险与费用，并缩短工期。

地下层主要用作停车场，空间缩小从表面上看来意味着停车位减少。但Geneo三座大楼与邻近两座大楼的地下停车场相连接，使得停车位能获得充分使用，解决停车问题。