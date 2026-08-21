涉嫌就市镇会相关的合约索贿约22万元，并用部分贿款购买奔驰，管理代理公司高级项目经理与三名公司董事一同被控上法庭。

四名被告为潘锦泉（63岁）、叶辉江（66岁）、林建坤（64岁）和黄利平（62岁），他们星期五（8月21日）一同在国家法院面控。

根据贪污调查局星期五发出的文告，被指受贿的潘锦泉案发时是怡安产业（EM Services）的高级项目经理，他任职的公司案发时是市镇理事会的管理代理公司。

涉嫌行贿的叶辉江和林建坤分别是Paragon Engineering Pte Ltd和Seah & Lim Construction Pte Ltd董事，黄利平则担任两家公司MCE Contract Services Pte Ltd和J&M Construction Pte Ltd董事。

文告指出，潘锦泉涉嫌在2020年3月向叶辉江索贿3万元，作为协助后者的公司在一项涉及荷兰—武吉班让市镇会的合约提案中推动商业利益的酬劳。

2022年9月至10月期间，潘锦泉被指向黄利平索贿4万元，这次涉及帮对方在三巴旺市镇会的合约提案中推动商业利益。

潘锦泉也涉嫌在2022年12月向林建坤索贿10万元，并在同月指示妻子把当中的9万元现金存入妻子的个人银行户头，隐匿贿款。2023年1月，他被指再度向黄利平索贿5万元，并在同月用10万5000元的贿款购买一辆奔驰。

这两次索贿都被指与盛港市镇会的合约提案有关。

潘锦泉共被控四项《防止贪污法令》和两项抵触《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令》的控状。叶辉江和林建坤各面对一项抵触《防止贪污法令》的控状，黄利平则面对两项相关控状。

案件展至9月18日再度过堂，四人获准以5万元至9万元不等保释。

根据《防止贪污法令》第六节条文，贪污罪若成立，可罚款最高10万元，或监禁最长五年，或两者兼施。若罪行涉及政府或公共机构的合约，每项罪行最长则可被判坐牢七年。

贪污调查局强调，新加坡对贪污严守零容忍态度。当局会调查所有与贪污相关的投诉和举报，包括匿名举报。公众可通过贪污调查局的官网、电邮或电话等，举报任何可能涉及贪污的行为。