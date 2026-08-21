在武吉知马天主教堂刺伤神父案，涉案38岁男子被判坐牢四年又三个月，以及鞭打九下。

被告史宾森（Basnayake Keith Spencer，38岁）共面对一项持危险物器蓄意重伤他人和三项抵触《腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令》的控状。他星期五（8月21日）承认其中两项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

国家法院法官赛夫汀·萨鲁万下判时说，被告在挤满包括儿童在内的数百名信徒面前，无端使用折叠刀袭击毫无防备的神父，可能引发恐慌造成更多人受伤。

另外，他事发前服用药物，早前曾因为服用这类药物精神失常、出现幻听和怪异想法，并且有暴力前科。基于这些加重刑罚的因素，法官判处被告坐牢四年又三个月，以及打鞭九下。

这起事件发生在2024年11月9日傍晚约6时28分，地点是武吉知马路上段的圣若瑟堂（St Joseph’s Church），伤者是59岁本堂神父李光兴。

据之前报道，被告为僧伽罗族（Sinhalese），他向移民与关卡局申报的宗教信仰为基督教。

案情显示，案发当天傍晚5时30分，圣若瑟堂正在举行儿童弥撒。被告独自来到教堂，坐在大厅中央的长椅上。当时，现场约有900名信徒参与弥撒。

被告在发现当天举行的是儿童弥撒后，为使自己镇静，先后服用了五颗硝西泮（Nitrazepam）。接着，在领圣体仪式期间，被告原本排在另一名牧师的队伍中，随后改排到神父李光兴所在的队伍。轮到被告时，他突然从口袋中取出一把折叠刀刺向神父。

事发后，被告被在场的其他信徒制伏，在警方抵达现场后被捕。

李光兴送院治疗后在11月15日出院，他的舌头留下一道八公分长伤口，左上唇割伤，以及嘴角有一道四公分长的伤痕。他在事发后数月仍须接受语言治疗。

除了折叠刀，警方也从被告身上起获包括无刃蝴蝶刀和钩子等武器。

被告自2024年11月被捕后，基于公共安全考量不得保释，一直还押至今。