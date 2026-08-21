在育儿这条路上，本地年轻家庭面临着工作与家庭双重拉扯、休假不足以及照护压力等多重挑战。政府目前正在对家庭政策进行全面检讨，研究如何从各方面给予更强有力的支持。

总理兼财政部长黄循财星期五（8月21日）在脸书分享了他走访一对年轻夫妻家庭的视频，这对育有三个孩子的夫妇向总理反映了现代年轻家庭在生育抚养子女过程中，所遇到的各种现实困境与背后的心路历程。

交流时，这对夫妻Joey与Justin先分享了他们在职场与家庭之间的权衡与挣扎。妻子Joey透露，在前两个孩子出生时，她曾极力试图兼顾工作，但在照顾孩子与自身精力的双重压力下，最终在生第三胎时决定暂离职场一年，全力照料家庭。

丈夫Justin则讲述了最小的儿子早产住院八周的特殊经历。当时仅有两周陪产假的他，不得不一边上班一边赶去医院照顾太太和儿子，他深刻体会到职场父母在面对突发变故时的无助与高压。

这对夫妻也告诉黄总理，年轻家长最缺乏的就是时间与容错空间。他们希望政府在法定休假的安排，例如产假与陪产假的调整上能够采取更大胆的步伐，而非微调，以便让准备组织家庭的年轻人有足够安全感与信心。

此外，双方也探讨了家庭与社区支持网络的重要性。Justin提出“世上没有所谓全凭一己之力打造的家庭”（there’s no such thing as a self-made family）这一观点，坦言单靠夫妻两人很难承担所有的育儿重担，极需要祖父母、社区甚至陌生人之间的互助与接纳。Justin举例说，有一次他们带着孩子去夜间野生动物园游览时，发现忘了带纸尿片，幸好附近有家长愿意伸出援手，帮了一个大忙。

黄总理对这对年轻夫妇的坦诚反馈深表认同。他指出，政府目前正在对家庭政策进行全面检讨，研究如何从不同方面给予更好的支持，因此想了解年轻家庭的需求。黄总理也同意说，社会需要转变观念，共同打造一个互相扶持、更具包容力的育儿环境。

视频中的丈夫Justin（右一）提出“世上没有所谓全凭一己之力打造的家庭”的观点，坦言单靠夫妻两人很难承担所有的育儿重担，极需要祖父母、社区甚至陌生人之间的互助与接纳。（黄循财脸书截图）

黄总理这个星期天（8月23日）将发表任内第三个国庆群众大会演说。他在国庆献词中曾强调，政府会重新探讨育儿费用的课题，研究如何提供收费合理的托婴和托儿服务，并进一步减轻家庭在这方面的负担；政府也将更好地扶持本地家庭，照顾人们在人生不同阶段的需要。负责领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮日前也透露，黄循财总理会在国庆群众大会上作出“相当有实质内容的宣布”。