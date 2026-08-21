为提高道路监控能力和执法效率，陆路交通管理局计划在全岛巴士路线部署人工智能（AI）驱动的视频分析系统，用于监测违规驶入巴士专用道、违章停车等危害车长与乘客安全的行为。

通过巴士现有的摄像头所记录的实时路况，AI驱动系统将结合视频分析技术，在后端自动识别并标记违规驶入巴士专用道的车辆，再交由陆交局执法人员展开调查。

陆交局将于今年第四季度开始部署这个系统，并于2030年覆盖所有巴士路线。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲星期五（8月21日）在第5届公共交通安全与保安奖（Public Transport Safety and Security Awards）颁奖礼上致辞时，宣布上述新措施。

孙雪玲说，减少这类违规驶入巴士专用道的行为，将有助于避免巴士车长为了防止与车道内的违规车辆相撞而紧急刹车的情况，从而保障车长与乘客的安全。

她说：“技术解决方案可在减轻巴士车长的人工操作负担，以及进一步提升安全风险评估能力方面发挥重要作用。”

除了违规驶入巴士专用道和违章停车之外，AI驱动系统还能识别黄格掉色、路面开裂等道路设施缺陷，以及道路施工不合规等问题。出现在监控画面里的违规情况会被系统自动标记，供执法人员采取进一步行动。陆交局在去年的巴士安全路演上宣布启动这个系统的测试。

陆交局创新与分析副署长郑智文星期五接受媒体访问时说，当局已完成AI驱动视频分析系统的试行计划。“系统将提升陆交局的监测能力，协助当局及时执法或采取整改措施，从而保障所有道路使用者的安全。”

另一方面，公共巴士运营商新捷运（SBS Transit）也计划从今年第四季度起，陆续在所有车厂部署AI机器狗，辅助保安团队的例行巡逻任务。

保安部主任黄俊扬（58岁）告诉《联合早报》，经过一年在实里达巴士车厂试用后，团队已充分掌握机器狗的实地运作情况，接下来准备在盛港西巴士车厂正式部署机器狗。

“人工巡逻很耗时，有了机器狗，保安人员可以腾出时间去完成更高层次的工作，例如应对突发安保事件。”

黄俊扬带领的八人团队星期五获颁星光奖。共有190人因开发新工具、系统和流程，改善工作场所安全得到星光奖。

陆交局首颁巴士车长安全驾驶奖

今年陆交局也首次颁发巴士车长安全驾驶奖（Bus Captain Safe Driving Award），表彰连续一年、两年、五年和10年维持无事故安全驾驶记录的巴士车长，颁发安全驾驶徽章和200元至2000元不等的奖金。今年共有5364名巴士车长获奖，其中838名车长连续10年安全驾驶，获最高级别奖项。未来还会推出更高级别奖项，比如连续15年、20年安全驾驶记录奖。

有21年驾驶经验的SMRT巴士车长王玉莲（63岁）是其中一名获奖车长。她受访时说，自己经常收到乘客的感谢信，赞赏她耐心等待那些追赶巴士的乘客。“看到有乘客跑过来，只要还有时间我就会等，不忍心看他们错过巴士。”

另有60人因防止危险事故发生而获颁特别表扬奖。42岁的易塔通（Tower Transit）巴士车长苏忠添就是其中一人。今年4月13日晚上8时左右，他在裕廊东巴士转换站休息时发现旁边一辆空置巴士突然自行后退，立即上车拉紧手刹，及时防止安全事故发生。

除了公交从业人员，也有五个公交运营者和点对点运营者获奖，并得到在“挑战盾牌”上留名的资格。未来10年在地铁、巴士等交通领域累计最多奖项的运营者，将永久保留“挑战盾牌”奖项。