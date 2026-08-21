新加坡中央医院自今年3月起，为符合条件的短期留院观察病人提供腰部针灸服务，迄今已有60人受惠。逾九成患者接受针灸后，疼痛程度有所缓解。

目前到中央医院急诊部门求诊的急性腰痛病人，经评估后若病情不需要马上住院，会被转介至急诊科属下的扩展诊断与治疗单元（Extended Diagnostics and Treatment Unit，简称EDTU）接受观察和进行必要治疗，如服用止痛药。

院方今年3月起新增服务，让符合条件且愿意尝试的病人接受针灸，以减轻疼痛症状。来自针灸服务中心的针灸师，会在平日特定时段到EDTU为病人施针，一次性的疗程约45分钟。

EDTU属于短期留院观察设施，主要是为那些需要进一步观察、诊断或治疗但无需立即入院的患者提供支援，以确保患者获得持续的医疗护理，同时也缓解急诊床位的压力。

中央医院急诊科主治医师潘美拉（Pamela Isa Razon）星期五（8月21日）在媒体汇报会上说，要在EDTU接受针灸，病人须满足特定条件，如不惧怕针、非孕妇及施针部位皮肤状况理想等。有发烧或出血症状的病人，不适合针灸。

中央医院首席针灸师兼针灸服务中心主管佘贞仪指出，在60名患者中，绝大多数之前都曾有中医或有针灸治疗经验，对新服务持开放态度。

“在接受针灸后，有九成的病人表示有疗效，八成的病人指疼痛程度减少一半。”

潘美拉说，通过结合不同的治疗方式，医疗团队能从多方面缓解病人的疼痛症状，而不是只采用单一疗法。她认为，这种多管齐下的治疗方式，有助于更全面地应对病症，也能改善病人的就医体验。