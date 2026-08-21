新加坡中央医院自今年3月起，为符合条件的短期留院观察病人提供腰部针灸服务，迄今已有60人受惠。逾九成患者接受针灸后，疼痛程度有所缓解。

目前到中央医院急诊部门求诊的急性腰痛病人，经评估后若病情不需要马上住院，会被转介至急诊科属下的扩展诊断与治疗单元（Extended Diagnostics and Treatment Unit，简称EDTU）接受观察和进行必要治疗，如服用止痛药。

院方今年3月起新增服务，让符合条件且愿意尝试的病人接受针灸，以减轻疼痛症状。来自针灸服务中心的针灸师，会在平日特定时段到EDTU为病人施针，一次性的疗程约45分钟。

EDTU属于短期留院观察设施，主要是为那些需要进一步观察、诊断或治疗但无需立即入院的患者提供支援，以确保患者获得持续的医疗护理，同时也缓解急诊床位的压力。

中央医院急诊科主治医师潘美拉（Pamela Isa Razon）星期五（8月21日）在媒体汇报会上说，要在EDTU接受针灸，病人须满足特定条件，如不惧怕针、非孕妇及施针部位皮肤状况理想等。有发烧或出血症状的病人，不适合针灸。

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中央医院首席针灸师兼针灸服务中心主管佘贞仪指出，在60名患者中，绝大多数之前都曾有中医或有针灸治疗经验，对新服务持开放态度。

“在接受针灸后，有九成的病人表示有疗效，八成的病人指疼痛程度减少一半。”

潘美拉说，通过结合不同的治疗方式，医疗团队能从多方面缓解病人的疼痛症状，而不是只采用单一疗法。她认为，这种多管齐下的治疗方式，有助于更全面地应对病症，也能改善病人的就医体验。

新加坡中央医院急诊科携手针灸服务中心，自今年3月起，为符合条件的短期留院观察病人提供腰部针灸服务，迄今已有60人受惠。左起为急诊科主治医师潘美拉及首席针灸师兼针灸服务中心主管佘贞仪。（周国威摄）
新加坡中央医院急诊科携手针灸服务中心，自今年3月起，为符合条件的短期留院观察病人提供腰部针灸服务，迄今已有60人受惠。左起为急诊科主治医师潘美拉及首席针灸师兼针灸服务中心主管佘贞仪。（周国威摄）