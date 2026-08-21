陈笃生医院与北京协和医院合作推动老年照护发展，通过临床照护、医学教育与人才培养、科学研究三大领域，携手应对新中两国快速老龄化的挑战。

根据联合文告，陈笃生医院与中国北京协和医院星期五（8月21日）在北京签署了合作谅解备忘录，为双方在健康老龄化、慈怀疗护，以及康复服务等关键领域的合作确立框架。

两家医院将促进知识交流、分享最佳实践，并探索联合项目，以推动年长者的疾病预防、自主生活能力，以及“以人为本”的照料。

其中一个合作领域是临床照护与整合模式领域。双方将分享“医院至社区”的照护路径，以保障老年人的生活自主性，重点关注衰弱管理、肌少症、晚期失智，以及具亚洲文化特色的慈怀疗护。这项工作已于今年1月通过慈怀疗护临床专家交流正式启动。

在人才培养方面，备忘录支持系统性的临床与专业交流，包括临床进修、观摩学习和联合病例讨论，促进双方团队互学互鉴。

两家医院已于星期五联合举办了首届老年医学研讨会，汇聚两地临床医生，探讨整合照护与老年人需求管理的最佳实践。接下来，双方还将探索联合课程，并在护理、社区和居家照护等领域深化交流。

在科学研究方面，双方将联合开展课题研究并发表论文，重点聚焦肌少症诊断、衰弱干预、失智照护、临终伦理及心理支持，旨在将研究成果转化为循证实践，并制定共同的临床指南。

北京协和医院创立于1921年，是中国国家卫生健康委员会指定的国家级疑难重症诊治指导中心之一，是一所集医疗、科研、教学于一体的大型三级甲等综合医院。

陈笃生医院首席执行总裁邓光中教授指出，新中国家规模虽有所不同，但面临着共同的现实。随着人类寿命延长，医疗需求变得愈加复杂，没有任何一个医疗体系能够独自应对这些挑战。

他受访时说：“与北京协和医院这样的顶尖医院合作，对陈笃生医院来说是一个很好的学习和交流机会。双方可以分享不同的临床经验、研究成果和专业知识，让我们的医护人员开拓视野、提升能力，并把这些经验带回新加坡，转化为更好的病患护理。”