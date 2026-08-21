涉及在新山关卡路边持械打斗，还挑衅马来西亚警员，46岁狮城男子原来是本地鸡饭餐馆老板。他星期四（8月20日）被控非法持有危险武器、持刀致伤他人，以及阻碍警员办公三项罪名。他不认罪，目前获准保外候审。

《新明日报》星期四报道，狮城车主被指在新山关卡附近路段，与三人持械打斗，其间还挑衅马国警员，事后被捕，并于星期四早上被押上新山法庭提控。

据马国《星洲日报》报道，46岁的狮城男子星期四下午被控三项罪名，包括非法持有危险武器、持刀致伤他人及阻碍警员办公，他对这些控状皆不认罪。

控状显示，他于上星期天（16日）凌晨在新山内环公路，往新山苏丹依斯干达大厦（BSI，新山关卡）的路段，被发现未获合法批准或用于合法目的而拥有一把8.5公分的小刀，因而触犯非法持有危险武器罪。若罪成，可被判不少于五年或不超过10年的监禁。

林健良也被控于上星期六（15日）晚上11时58分许，在上述地点故意用刀致伤一名30岁男子，并故意妨碍警员执勤，分别犯下持刀致伤他人和阻碍警员办公的罪名。

通译员在庭上以英语念出控状后，他对三项罪名皆表示不认罪，并获准由两名马国公民担保，以2万令吉（约6300新元）保释候审。案件定于下个月25日过堂。

同日被控的还有另一名涉案的28岁马国男子迪内斯古马（Thinesh Kumar）。他被控用安全帽故意致伤狮城男子林健良，但他同样表示不认罪，并获准由一名马国公民担保，以5000令吉保释。

经《新明日报》探悉，被控的狮城男子，其实就是杨庆南（传统）海南鸡饭的老板林健良。

曾拿20张千元钞 砸德士司机惹众怒

曾拿过千元砸德士司机惹众怒，事后认酒后狂言道歉，还送鸡饭给德士司机。

林健良非首次登上新闻版面，2017年他因手持20张千元大钞，对德士司机爆粗还挡车门，甚至羞辱司机说“做不了大事才会当德士司机”，嚣张举动引众愤，全城热议。

他事后主动联系《新明日报》，称事因心烦才会酒后失言，并向德士司机道歉。他当时准备了200包鸡饭回馈德士司机们，并在隔年称已戒酒，还开设盲人按摩中心，雇用残障人士，以回馈社会。

经记者查询，这家按摩院已于2020年6月注销。

完整报道，请翻阅2026年8月21日的《新明日报》。