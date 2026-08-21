邻居家深夜起火狂烧，18岁工艺教育学院生拿上灭火器，英勇冲进火场试图扑灭，并救出一对祖孙，还让他们暂住家里。

这起火患发生在星期四（8月20日）凌晨零时25分，地点是万国弯第979B座组屋二楼的五房式单位。

热心读者星期四通知《新明日报》，指上述地点发生火患，浓烟可见从窗户冒出。记者过后走访现场，失火单位屋主的儿子桑廷（31岁）告诉记者，当时年迈的父母和自己8岁的儿子在家里。

“父母已经70多岁了，当时父亲躺在主卧房的床上休息，岂料靠近窗户的电路突然发生故障，继而导致失火。幸好当时父亲赶紧跑出房间，母亲则跑出屋外向邻居求助。”

隔壁邻居周易衡（18岁）自小便认识桑廷一家，两家人关系融洽亲密。他忆述，当时自己在刷手机，突然听到玻璃碎裂声和邻居的求救声。

“我打开门，发现女邻居过来求救，当时浓烟弥漫。我知道单位还有一名年长阿叔和小孩，就赶紧拿上灭火器，用湿毛巾遮住口鼻跑过去。”

事发时，周易衡使用灭火器尝试灭火。（受访者提供）

周易衡推开大门，发现阿叔和小男孩站在客厅，就赶紧把他们拉出来。他随后尝试用灭火器灭火，但火势太大，因此只能离开。

“我之前参加过相关民防课程，也在学校学过护理，所以知道发生火患应该要怎么做。我看到阿叔脚受伤，也赶紧帮忙处理伤口。”

他说，当时一心只想着怎么可以将屋内的邻居安全带出来。

主人房受损情况最严重，房间的床及家具都被烧毁。（庄耿闻摄）

桑廷则透露，家里的玻璃瓶在失火时掉在地上打碎了，父亲踩到玻璃碎片才会受伤。“他后来送院治疗，不过已经没事了。”

他十分感谢邻居们在危急时体现的守望相助。“后来我父母跟儿子还暂住在周易衡的家，我们认识近20年了，除了他，楼上邻居以及其他同层邻居也过来帮忙，大家感情都很好。”

新加坡民防部队回复《新明日报》询问时说，火患涉及单位卧室内的物品。民防人员使用一支水枪扑灭火势。一人被送往盛港综合医院，失火原因还在调查中。

完整报道，请翻阅2026年8月21日的《新明日报》。