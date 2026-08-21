男子刚从车行将保修好的罗厘开出，便因疏忽撞上前方的汽车，引发四车连环相撞，导致五人轻重伤。

被告是51岁的印度籍男子苏巴玛尼安（Subramanian Muthukrishnan）。他星期四（8月20日）承认一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状，法官将他面对的另一项疏忽驾驶罪状纳入考量后，判处他坐牢15天，并吊销各级驾驶执照五年。

案情显示，被告以每月1765元5角租下一辆罗厘，租期为两年，原定于2024年12月23日到期。就在租约到期前两天（21日）下午1时许，被告前往新民通道的车行，将刚完成保修的罗厘开回家。

途中，被告驾驶罗厘行驶在中央快速公路（CTE）往亚逸拉惹快速公路（AYE）方向的最左侧车道，准备驶离快速公路。岂料，他未注意到前方车辆因交通拥堵已放缓车速，结果避让不及直接撞了上去。

强烈的撞击力导致前方三辆汽车接连追尾，酿成严重连环车祸。

首当其冲被撞的汽车驾驶者头部及右眉受伤，须留院观察一晚，车内乘客则背部轻微拉伤。第二辆受波及的汽车驾驶者伤势较重，被诊断出椎管狭窄（spinal canal stenosis），住院10天并获127天住院病假，医疗费累计超过4万元。此外，另有两名受害者受轻伤，出现肩颈拉伤。

控方指出，这起车祸造成五人受伤，其中一人伤势严重，且包括涉事罗厘在内的四辆车子均严重受损。虽然被告的罪责相对较低，但他无法及时刹车，可见他未保持安全车距，因此建议法官判处他监禁两周又五天至五周又五天，并吊销各级驾照五年。