中央肃毒局展开全岛缉毒行动，五天内逮捕81名涉毒者，起获毒品总值超过10万5500元。

肃毒局星期五（8月21日）发文告说，当局从星期一至星期五（8月17日至21日），在大巴窑、直落布兰雅和榜鹅等全岛多处展开扫毒行动。

执法人员在行动中查获的毒品种类包括：约529克冰毒、375克海洛英、27克大麻、10克克他命、10克爱他死，以及11颗埃利敏5号药丸。

这些毒品估计总值超过10万5500元。起获的海洛英、冰毒和大麻量足以让484名滥用者使用一周。

文告指出，星期一中午时分，肃毒员在榜鹅场一带的住宅楼电梯口，逮捕一名涉嫌贩毒的38岁新加坡籍男子。肃毒员随后将男子押往他在这座住宅楼的藏身单位。由于屋内住户拒绝配合指令开门，肃毒员破门而入。

与此同时，肃毒员注意到有人将物品从卧室窗户抛出，事后查实这些物品为吸毒用具。

文告指出，肃毒员随后搜查单位，并逮捕涉嫌贩毒的一名40岁外籍男子及新加坡籍的两男一女，这三人是46岁男子、26岁男子和36岁女子。

肃毒员随后将26岁男子押往他的汽车，从车内搜出少量冰毒。当天较晚时分，一名新加坡籍40岁女子返回单位时，同样因涉嫌贩毒被捕。

此外，肃毒员也在单位内搜出武器，包括匕首、指节器、武士刀，以及其他刀具。这批被起获的武器已移交警方，警方的调查工作仍在进行中。

肃毒局也说，针对所有嫌犯的调查工作仍在进行中。

根据《滥用毒品法令》第5节条文，任何人贩运或替他人贩运受管制毒品，或为贩运毒品做出任何准备或相关行为，都属违法。贩运超过15克海洛英，或超过250克的冰毒，一旦罪名成立，违例者可面临强制死刑。