一名斯里兰卡籍男子被指从我国飞抵台湾后，要继续飞往加拿大时却出示伪造的加拿大护照，被当局识破后遭遣返我国。

消息在网上引发讨论，网民质疑男子是否同样用假护照出入境我国。移民与关卡局答复《联合早报》询问时透露，男子出入境新加坡时使用斯里兰卡籍护照，目前已将男子遣返斯里兰卡，并禁止他再次入境。

综合台湾媒体报道，一名斯里兰卡籍男子上星期四（8月13日）持伪造加拿大护照，企图经台湾桃园国际机场转机前往加拿大多伦多。

台湾移民署国境事务大队特殊勤务队长康庆年告诉媒体，当局当天接获地勤人员通报，一名转机的斯里兰卡籍男子持有的旅游证件疑有异常。

男子面对移民署官员时，除了否认证件来源不法，还反问“证件有什么问题，不要耽误我的行程”，企图掩饰使用伪造护照的行为。

康庆年说，当局经过检视，确认男子持有的加拿大护照有多项伪造迹象，男子甚至无法回答加拿大首都在哪里，也无法唱出加拿大国歌。

据报道，斯里兰卡男子在事迹败露后，才出示真实的斯里兰卡护照。男子也称，自己花了1万美元（约1万2680新元）向犯罪团伙购买假护照，目的是想通过国际转机到加拿大工作。

依循国际惯例，这名男子过后被遣返回前一站，即新加坡。

移民局：男子同天被驱逐回斯里兰卡并禁止入境

移民局答复《联合早报》询问时证实，斯里兰卡籍男子上星期五（14日）从台湾遣返回新加坡。

“这名男子在11日入境新加坡，并在13日出境，两次都使用斯里兰卡护照通关，没有出示伪造的加拿大护照。”

移民局说，男子上星期五被遣返我国后，同天就被驱逐出境到斯里兰卡，并被禁止入境我国。