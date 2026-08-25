本地两家小型疗养院温馨之家和LC疗养院因无法通过审核，今年6月被保健卫生部吊销服务执照。截至8月1日，两家疗养院的所有住户已顺利转院。

保健卫生部近日答复《联合早报》询问时强调，这两个案例证明现有的监管机制发挥了作用，但违规情况仅限于这两家业者，并非行业的普遍现象。

目前，本地96家疗养院中，床位少于100个的小型业者仅占约一成。吊牌事件发生后，《联合早报》记者为了解本地小型疗养院的经营情况，尝试联系有关业者，但它们都一一婉拒受访，只表示会继续把服务做好。

无论规模大小，本地所有疗养院都必须符合《医疗服务法令》标准。温馨之家（Windsor Convalescent Home）和LC疗养院是这个法令自2020年生效以来，首两家被吊销执照的疗养院。

有资深业者直言，《医疗服务法令》落实后监管标准更严格了，也确实提升了整体业界的质量；不过，这套指标也的确压缩了传统小型疗养院的生存空间。

温馨之家被吊牌后，有四名受影响的住院者转至李亚妹安老院。李亚妹安老院第三代负责人邓金源对两家同行的吊牌经历，深有感触也觉遗憾。

邓金源指出，本地许多小型疗养院由个人、宗乡会馆和宗教团体开创，如今面临着医院级别的标准要求、复杂的监管条规，以及激烈的人力竞争。“他们没有大型机构或财团支持，面对的经营和财务压力非常大。”

李亚妹安老院旗下有两处疗养院，分别在汤申和甘榜峇鲁附近的石叻道（Silat Avenue），床位总数有200多个。邓金源认为，和其他有数百个床位的大型疗养院相比，李亚妹安老院目前的规模也只能算是“中小型业者”。他透露，这两处安老院过去三年平均盈余的大约一成，大部分重新投入于设施、员工和系统建设。

“在这个行业，招聘非常难，所有业者都在同一个池子里抢人，而本地还在建造更多医疗基础设施。对护士和治疗师来说，医院当然更有吸引力。

“（较小疗养院）由于管理团队人手精简，管理层往往必须兼顾管理和应急职责。我除了负责日常营运，也兼任数据保护官，以及公司紧急应变队的事故现场指挥员。”

小型业者疲于应对繁琐审查工作

邓金源指出，《医疗服务法令》虽于2020年生效，但疗养院直到2023年12月才从原属的《私人医院与医疗诊所法令》框架，正式过渡到新法令框架。

“如今的审查工作越来越繁琐，注重细节，除了健卫部，业者还得满足民防部队、食品局、环境局和人力部等多个部门的规定。”

他举例说，吗啡等管制药物的保管、记录、使用、处理和销毁都必须由注册护士负责。然而，小型业者的注册护士人数有限，即使这类药物并非每天使用，也须有严谨的排班、交接和办公时间以外的相应安排。

在人事方面，新员工的身份、资历、工作经历、健康资料、相关疫苗接种记录和岗位能力等，也必须经过核实并完整留档。

“有些疗养院之所以违规，并不是不重视住院者，而是缺乏进行系统化管理的能力，最终陷入恶性循环。”

家庭式疗养院氛围有优势 业者可创新运营迎接挑战

宜康医疗保健（ECON Healthcare）创办人王再保在2015年成立了新加坡私人疗养院协会，并担任会长至今。

协会目前有七个会员，不时举办聚会活动以促进同业交流和联系，但据了解，没有小型疗养院业者代表加入。

王再保目前也是区域长者医疗服务平台（One Aged Care）的高级顾问；这个集团负责运营宜康医疗和旺年护理之家（Orange Valley）两家疗养院。

宜康医疗保健在1987年创办时只有17个床位和五名员工。不过由于创办人王再保（左）已有丰富的企业管理和营销经验，才得以让公司的医疗业务不断壮大。如今，女儿王慧明（右）也加入管理团队，担任区域长者医疗服务平台（One Aged Care）集团首席执行官。（林明顺摄）

王再保指出，大型医疗集团有比较充足的人力应对日常护理和审查工作，在政府的土地竞标中，小型业者自然就比不过大企业或非政府组织，无法进行扩建。

宜康医疗保健1987年创办时只有17个床位和五名员工，如今发展为在新马两地都设有疗养院的大集团。由于王再保在这之前已有丰富的企业管理和营销经验，公司的医疗业务才得以不断壮大。他认为，疗养院能走多远，最终仍取决于管理者的运营理念和模式。

“一些小型业者会选择保留家庭式的运营法，倾向独立运作，但在资源方面可能就面对局限。”

他建议，小型业者应积极投资于翻新计划，尝试走“精品化”路线，让住院者和家属觉得物有所值；小型业者也应保持更开放的心态和运营模式，尝试通过联合采购医疗设备等办法来降低成本。

“其实小型疗养院最大的优势是那份人情味。在严格遵守临床标准的前提下，如果能把这种温馨、亲切的医患关系转化为竞争优势，传统家庭式疗养院还是有施展空间的。”