大巴窑发生踹狗事件，一对七旬夫妇带着7岁爱犬散步时，一名男子疑不满夫妇挡路，先责骂老翁，随后上前朝狗狗腹部狠踢两脚，导致狗狗飞出数米受伤。

这起令人发指的虐待动物事件发生在上星期四（8月20日）傍晚约6时45分，地点在大巴窑7巷第10B座组屋和第14座组屋之间的草坪小路。

一名年约30多岁、身材魁梧的华族男子，疑不满被挡路，竟在光天化日下朝一只7岁的卡瓦普犬（Cavapoo）腹部猛踢两脚，导致小狗飞弹数米远，受伤惨叫。遭殃的小狗名叫“松露”，当时正由狗主年迈的父母牵着散步。

狗主人陈丽凤（47岁）于上星期六（22日）在脸书发文揭露此事，呼吁目击者向当局举报。她于星期一（24日）接受《联合早报》访问时，详细讲述了事发经过。

陈丽凤的爱犬“松露”是一只7岁的卡瓦普犬（Cavapoo）。（受访者提供）

据陈丽凤透露，事发时她的78岁父亲正牵着“松露”，72岁的母亲则在一旁收拾狗狗的粪便。由于父亲年事已高，反应较慢，未注意到远处一名男子挥手示意他们让路，因此仍停留在原地。这时，男子牵着自己的狗，径直朝他们走来。

陈丽凤清楚男子与“松露”相遇时，双方爱犬会互相吠叫，因此平时自己遛狗时会刻意避开。但由于父母不与她同住，并不知晓女儿与这名男子有过节，因此没有及时回避。

陈丽凤称，男子明知“松露”看到他或他的狗时会吠叫，却仍继续逼近。随着距离拉近，“松露”开始吠叫。男子不仅没有避开，反而大声责骂她的父亲，喊道：“我告诉过你，不要挡我的路！”

男子事发时朝着松露的腹部，大力踢了两脚。（受访者提供）

随后，男子径直走向“松露”，朝着它的腹部狠狠踢了两脚。

陈丽凤描述，男子踢得十分用力，“松露”被踢得飞出数米远，并发出凄厉的惨叫声。她强调，虽然两只狗靠近时互有吠叫，但父亲一直紧拉牵引绳，双方爱犬并无直接接触或攻击迹象。事发地点周围空间充足，父亲并非故意挡路。

居民目睹全程 喝止拍证

目击者林女士（31岁，媒体业）当时在附近窗户边，正好目睹了全过程。

她证实看到男子指着老伯，肢体语言极具威吓性，随后走向老伯并踢他的狗。林女士见状立即从窗口大喊阻止，并拍下男子照片，扬言报警。男子听到喊声后抬头寻找声音来源。

林女士随后下楼查看老夫妇情况，发现二人心有余悸，便留下联系方式并将照片发给他们。

她回忆，她当时与老夫妇交谈时，涉事男子还在附近徘徊，但并未做出其他动作。陈丽凤透露，“松露”事后受伤且身体不适，目前正在接受治疗。

双方冲突并非首次发生

这并非双方首次发生冲突，她回忆今年初曾因牵引绳滑落导致“松露”跑向该男子，结果对方的狗将“松露”压在地上咬住脖子。事后男子还拍摄她，并声称放松狗绳是为了“给这只小狗一个教训”。此后陈丽凤只要远远看到该男子，便会主动避开。

陈丽凤说，事发后她向邻居了解情况，得知男子与数名养狗居民曾发生冲突。她已向国家公园局举报并报警，希望能保护其他狗主免受其害。

律师：男子踢狗行为或触法

正气律师事务所创办人萧锦耀律师受访时指出，男子的行为可能触犯《动物与飞禽法令》中关于虐待动物的条文，一旦罪成可被判最长18个月监禁。

同时，若宠物狗被认定为狗主所有物，男子行为也可能触犯《刑事法典》中关于恶作剧的罪名。

此外，若能证明男子行为导致“松露”受伤并使狗主蒙受经济损失，狗主可考虑通过侵权法起诉索偿。

萧锦耀指出，狗主可提交兽医报告、医疗账单等证据，证明狗狗因遭踢踹受伤；若有电眼画面或目击者证词，将更有利。不过，最终能否获得赔偿及具体金额，仍须视证据充分性和法律程序而定。

《联合早报》正在向国家公园局了解更多详情。