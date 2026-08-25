保安人员在指挥交通时，疑因驾驶员不听从指示酿冲突，驾驶员的轿车后视镜涉撞伤保安员后，还下车挥拳打保安员的脸部，导致他脸颊和下颚受伤，警方介入调查。

这起事件发生在本月13日，地点位于我国北部地区。保安雇员联合会（简称USE）星期一（8月24日）发文谴责，并透露受伤保安人员为Peregrine Security保安公司的法伊兹（Muhd Faiz Bin Mohd）。

根据贴文，法伊兹当时正在执行交通管制任务，一名轿车驾驶疑未遵从他的指示，车辆后视镜还撞到他。

双方疑因此发生冲突，驾驶员随后下车，涉嫌挥拳攻击法伊兹的脸部，导致他脸颊和下颚受伤。

事后，法伊兹针对驾驶员报案，警方已介入调查。

保安雇员联合会对此次事件深表关切，并全力支持遭袭的保安人员。

联合会指出，保安人员在履行合法职责、维护场所及社区安全时，不应遭受辱骂、威胁或暴力对待。

联合会提醒，根据《私人保安业法令》，在保安人员执行职务期间蓄意导致其受伤属于违法行为。罪成者可面对最高1万元罚款、最长五年监禁，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2026年8月25日的《新明日报》。