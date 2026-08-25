酒商为追看动力火车花6倍价钱买黄牛票，谁知砸了近2800元后，演唱会开唱当天才发现拿不到票，愤而报警。

《新明日报》报道，孙先生（43岁）是本地一名酒商董事，和太太都是台湾组合动力火车的歌迷。他透露，今年5月得知动力火车将于8月22日来新举行演唱会后，便准备抢票，但始终无法买到，因此决定找“黄牛”买前排座位的票。

他指，自己询问多名过去交易过的“黄牛”，但他们都没有票。直到7月8日，一名“中间人”主动找上他，说可以取得F1门票、演唱会票等，甚至声称认识林俊杰的经纪人及王嘉尔的朋友。

由于孙先生急着寻找演唱会门票，便主动询问对方是否有动力火车的票。对方随后介绍另一名叫“肯尼”的“黄牛”给他。

“他说自己经常跟肯尼买票，甚至买过价值六位数的门票，还说对方是新加坡人，保证不会有事，出了问题可以报警，我就相信了他。”

孙先生隔天联系这名肯尼，双方随后通过微信交谈，对方表示可以提供演唱会门票，但每张索价1500元，是原价258元的约六倍。

“后来他答应每张减价100元，我当天便通过PayNow支付2800元，向他购买两张PB 1舞台前的票。”

一个月后，孙先生向对方询问门票下落，对方却称会在演唱会举行前三天至七天提供。然而，演唱会开唱三天前，孙先生再次联系对方时，对方却称自己的门票来源出了问题。

“他说卖票给他的人出事，他自己也正在处理，被搞到头很大，还说有八九名顾客也面对同样的问题，并承诺如果拿不到票会退款。”

到了演唱会当天，孙先生仍没有收到门票，黄牛也迟迟不退款，之后更逐渐减少回复，甚至不接听电话。

遇诈后又花1000元买票

由于不想错过演唱会，孙先生当天再花1000元向另一“黄牛”购买两张门票，之后也向警方报案。

“我知道演唱会门票应该通过官网购买，但我真的抢不到，票都被黄牛抢光后再高价转卖。我知道这笔钱未必拿得回来，希望这件事可以警惕大家，不要轻信别人。”

警方受询时证实接获报案，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2026年8月25日的《新明日报》。