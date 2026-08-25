红山有盖走道数月来屡有电单车违规停放，居民担心影响通行安全。市镇会指出，已加强执法行动，最近两个月以来开出九张罚单。

居民杨先生（56岁，室内设计业）向《新明日报》申诉，惹兰红山第104座组屋附近，近几个月时常有电单车违规停在有盖走道下。

杨先生透露，他在此处居住30多年，以往从未发生过类似情况，违停乱象是从今年4月才开始出现的。

据他观察，违停车辆相信多为送外卖的电单车，车尾配有外卖箱。车主通常在晚上11时至半夜12时左右，下班回来后将车停在走道上，直到隔天早上七八时左右才骑车离开。

“我每次经过都看到四五辆电单车停放在那里。”

杨先生指，公共通道和走廊应保持至少1.5米宽的空间，然而这些违停电单车的后箱往往向外突出，阻挡居民通行。

丹戎巴葛市镇理事会受询时说，已知悉此事，并展开执法行动。

“在过去两个月，即7月和8月期间，我们进一步加强执法，并已向九名违规停放电单车的骑士发出传票。”

市镇会指出，电单车应停放在指定的停车位，有盖走道必须保持畅通，以方便居民和行人安全通行。

“我们会定期展开执法行动，以遏制随意及违规停车的行为，并确保有盖走道对所有使用者保持安全、畅通无阻。”

附近有逾30电单车位

离有盖走道约15米处便有六个电单车停车位。（潘丰源摄）

记者于晚上9时走访现场时，有盖走道上确实停放着一辆电单车。记者也发现，就在距离这里仅仅15米外，便有六个合法的电单车停车位，其中一个当时空置。

此外，沿着组屋旁的道路一路上来，还分布着约25个露天电单车车位，相信并没有车位紧张的情况。