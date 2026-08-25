从手推车沿街叫卖到小贩中心设摊位，售卖薄饼长达半个世纪的“女皇镇薄饼”老板林添助去世，享寿86岁。

已经退休超过10年的林添助于本月22日因肺功能受损离世。

他的长子林清坡（61岁）在灵堂受访时说，祖母从前教了父亲如何制作薄饼后，由她负责准备食材，父亲则推着三轮车售卖；父母结婚后则由母亲负责备料和烹煮，一卖便是半个世纪。

“爸爸是向祖母学习怎样煮的。以前小时候我们是全家总动员，帮忙准备，从炒花生到切食材，都是一手包办。”

他也说，父亲当年从女皇镇一路踩着三轮车到武吉知马的美世界卖薄饼，农历七月歌台、大戏、游乐场等地方也都会有他的身影。

林清坡说，父亲当年退下来时十分不舍，当时曾试过请人在咖啡店帮忙卖，可是因人手排班困难，最终放弃。

三名儿子中，仅长子林清坡得父亲“真传”。

他说：“当年当完兵，爸爸问我要不要试试做薄饼皮，怎么知道一沾上面粉便脱不了身。如果是售卖薄饼的话，那太辛苦了，准备过程繁琐，所以我并不想做。”

根据2012年的报道，林清坡接手生意后在联邦弯巴刹卖薄饼皮，他的父亲周末还会亲手制作薄饼馅料卖给熟客。

林清坡在高峰时期曾供应给至少10家薄饼摊，随着薄饼皮制作机械化后，后期减至四家。今年3月，他也终于卸下了41年的担子，正式与“薄饼事业”告别，享受退休时光。

“其实我去年就想退休了，但是当时父亲劝我说还能做就做，做了整整41年。”

林添助的灵堂设在女皇路第2A座的综合厅，遗体将于星期三（8月26日）送往万礼火化场火化。

老街坊纷到灵堂吊唁

与街坊相处融洽，不少邻居到灵堂吊唁。

住在女皇路超过50年的林添助生前与与街坊相处融洽，除了楼上和楼下的街坊都认识之外，对面的邻居，就算搬来不久时，也常常到他家一起用餐。

据观察，不少邻居纷纷到灵堂吊唁。

林清坡说，父亲认识这里的街坊，以及曾经在联邦弯经营的摊贩们，一些邻居出远门时也常打包食物或买手信给他。

他也提到，父亲退休后生活独立，未与孩子同住。

“妈妈过世后他就显得更无聊，我是每天都回来看他，兄弟间也轮流抽时间陪伴，大家感情很好。”

完整报道，请翻阅2026年8月25日的《新明日报》。