妇女酒后超速驾驶撞电单车车尾，还肇事逃逸，结果骑士遭抛飞后脑部受创，全身多处骨折。

《新明日报》报道，这起车祸发生在2023年9月17日凌晨1时03分，地点在中央快速公路朝实里达快速公路方向路段。

监一年四个月罚款吊照

被告谢丽郡（48岁，译音）面对五项包括醉酒开车、未谨慎和注意驾驶，以及撞后逃等控状，她承认其中四项，法官将余项纳入考量后，判处她坐牢一年又四个月、罚款6000元，以及吊销各级驾照七年。

案情显示，被告在案发前一天傍晚6时与朋友在厦门街一带的餐馆聚会，几杯红酒下肚后再到附近的酒吧续摊。

被告在隔天凌晨时分离开酒吧，开车送朋友回家后续程回家。她原本在中央快速公路的第一条车道上行驶，随后切过两条车道，在第三条车道行驶约八秒后，从后方猛撞上一辆电单车车尾。

调查显示，这个路段限速为每小时90公里，但被告当时的行驶时速高达116至125公里。

电单车骑士遭撞击后整个人被抛飞，重重摔在被告轿车上，随后滚落马路。被告肇事后，轿车拖着电单车继续向前行驶。她随后虽下车查看骑士，却又折返回车内并驾车离开。

伤势严重 获588天病假

受伤的39岁电单车骑士是一名送餐员，事后被送往陈笃生医院急救。经诊断，他伤势严重，脑部重创，头颅、脸部、八根肋骨、胸骨、脊椎两处、骨盆、左手腕及右脚等多处骨折。此外，他双肺均有瘀伤，左肺积血积气须要插管治疗。骑士前后共获得588天病假，至今仍须接受治疗。

截至去年5月30日，骑士右脚丧失部分触感，在举起和下摆右脚踝时无力，出现间歇性慢性头痛症状，在语言表达和抽象思维方面出现轻度认知障碍。

完整报道，请翻阅2026年8月25日的《新明日报》。