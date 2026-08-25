22岁警察部队国民服役人员骑脚踏车回家取制服，怎料才启程不久就撞上八旬老妇，导致对方头部重创，送院抢救两天后不治。

被告哈里斯（Haaris Bin Sulaiman）案发时是在甘榜爪哇邻里警局服役的全职国民服役人员。他星期一（8月24日）承认一项疏忽驾驶导致他人死亡的控状。法官判他坐牢一周，并下令赔偿5000元。

调查揭露，去年4月22日傍晚5时36分，被告在白沙浮商业城租用共享脚踏车，要回返位于剑桥路的住家取制服，以便在傍晚6时30分前赶回警局报到值班。案发时，他正沿着梧槽路的人行道骑行。

根据一辆路过巴士的行车记录器画面，被告在骑向交界处前已驶过三名路人。他当时专注查看右侧车道的路况，未注意到走在他左侧的83岁老妇，导致脚踏车左手把撞上老妇，造成她失衡倒地撞伤头部。

被告见状立即停下施救并拨电召救护车。老妇被送院接受扫描后，被诊断为颅内伤势严重，最终于4月24日下午1时10分宣告不治。

验尸报告指出，老妇的死因为头部重伤。

调查显示，这条人行道的骑行限速为每小时10公里，但被告事发时的车速介于每小时8公里至12公里。

律师指出，被告在事发后马上召救护车，当场施以援手，都构成减轻刑罚因素。此外，被告原本前途光明，预定于下星期一（31日）开始到新加坡科技设计大学上课，恳请法官考虑判处罚款；若须判处入狱，也希望法官考虑判处四天监刑。