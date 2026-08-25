2027年的国庆庆典将重返政府大厦前大草场，届时庆典也会纪念国民服役60周年。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期二（8月25日）在国庆庆典答谢活动上，宣布这项消息。

过去，国庆庆典的举办地点主要在政府大厦前大草场、国家体育场和滨海湾浮动舞台之间转换。2017年，政府宣布把滨海湾浮动舞台重新发展为永久的“卫国广场”（NS Square），2022年的国庆庆典是最后一次在浮动舞台举行。兴建中的卫国广场预计2027年竣工。

尽管举办场地不时改变，陈振声指出，国庆庆典体现的精神始终不变——勇于尝试新事物、注重细节，并且不断努力改进。

“我们希望每一届国庆庆典都独具特色、开创新局，向世界展示我们的能力，而不只是重复我们已经习惯和熟悉的事物。尝试了，即使结果不完美也没有关系。因为敢于尝试并不断改进，正是每一届国庆庆典的精髓；敢于构想前所未有的新点子，付诸实践，也是国庆庆典的精髓。”

他说，庆典时隔10年重返国家体育场，2016年曾参与筹办、今年仍在团队中的人员已经不多，因此对许多人来说，这几乎是一次全新的体验。

他指出，体育场的表演舞台比政府大厦前大草场大30％，参与演出的民众更多，彩排次数却比过去少，这些都带来不小的挑战。

今年庆典的舞台也是历来最大，并采用360度设计，让四面观众都能观看演出。这也增加了表演难度，并面对更多场地条件的限制。

陈振声说，筹委会本可选择回到政府大厦前大草场，沿用过去的做法，但他们没有这么做。相反地，他们尝试新想法、探索新的可能，看看能否行得通。

“这种愿意并敢于尝试新事物的精神弥足珍贵。”

今年的庆典上首次出现室内无人机灯光秀，三名表演者悬挂在30米的高空与300架无人机共舞，为现场观众带来梦幻视听盛宴。

陈振声也提到，团队始终不放过任何细节，志愿者和筹办人员坚持不懈，走遍体育场每个角落，确保每一名观众都能获得良好的观赏体验。

他打趣说：“当第一次彩排结束后，我听到你们中的一些人问，回到体育场是正确的决定吗？我们真的能成功吗？”

陈振声说，场地本身并不能决定观众最终获得怎样的体验，关键在于幕后的策划和执行。

今年体育场内有超过4万2000名观众，幕后则有超过1万名工作人员，当中还包括在外围警戒区维持安全、无法亲自观看庆典的人员。

今年国庆庆典以“未来无限，前进吧，新加坡！”为主题，并首次迎来由残障人士组成的检阅队伍，体现更包容的理念。

国防部每年都会在国庆庆典结束后，答谢庆典筹委会、参与机构和赞助商。

陈振声在活动上颁发金奖给27个个人和机构，以及109个主要赞助伙伴，肯定他们对今年国庆庆典的贡献。新加坡武装部队总长孟耀诚海军中将则为另约400个合作伙伴颁奖。