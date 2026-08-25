淡滨尼同一个十字路口两天两起车祸，上星期六（8月22日）三车相撞，两人送院，隔天又有两车相撞，53岁女驾驶助查。

两起车祸都发生在淡滨尼84街和85街的交界处。

据一名TikTok用户拍下的视频，上星期六早上8时40分左右，三辆黑色轿车相撞。

其中一辆轿车停在十字路口中央，另外两辆黑色轿车则停在路边，车头相撞，其中一车的安全气囊弹出。

约10分钟后，救护车抵达现场，目击者也说现场交通出现些许拥堵。

警方证实在上星期六早上8时40分接获通报，指淡滨尼85街与84街路口发生一起涉及三辆轿车的交通事故。一名60岁男驾驶和一名33岁女乘客在意识清醒下被送院。

新加坡民防部队则指出，两人被送往樟宜综合医院。

这名用户隔日再次上传另一则视频，同一个路口上星期天（23日）下午约2时又发生一起车祸。

视频所示，一辆白色轿车与一辆灰色轿车相撞，灰色轿车的防撞杠脱落，车头严重受损，白色轿车则停在路中央。

警方说，上星期天下午约2时40分，淡滨尼85街往淡滨尼8道方向发生一起涉及两辆轿车的交通事故。事故中无人受伤，一名53岁女驾驶正协助警方调查。

民防部队证实，有两人被评估为受轻伤，均拒绝送院。

警方目前正在调查这两起车祸。