一名公务员两年多来142次偷拍裙底，至少10名女同事遭殃，书店、地铁站和超市等公共场所都成了他的犯案地点；公务员被判入狱81周。

现年28岁的被告共面对偷拍和抵触影片法令等12项控状，早前承认其中四项控状，余项交由法官星期二（8月25日）下判时一并考量。

为了保护受害人，法庭谕令媒体不得报道任何可能泄露受害者身份的资料，包括被告姓名和工作地点。

根据案情，2023年7月至2025年12月，被告在政府机构任职期间，曾86次偷拍至少10名女同事的裙底。他会在办公室茶水间伺机犯案，也会趁排队等候接驳巴士，或在附近地铁站与女同事一同搭乘电动扶梯时下手。

2025年5月3日，被告也在高岛屋百货公司内的书店偷拍一名28岁女子的裙底。女子因脚踝被手机碰到而察觉被告的行为，被告见行迹败露，立即收手走开。

女子随后尾随被告，发现他又企图靠近其他女子，她于是向店内职员举报。保安人员过后拦下被告并报警。被告也承认当天在书店内至少还偷拍了另四名女子裙底，但在察觉有人靠近后删除。

曾在2025年被捕 保释期间继续干案

被告在当天被捕，隔天获准保释。但保释期间他却继续干案。

2026年1月15日晚上，被告在New Bahru商场的冷藏公司（Cold Storage）内偷拍一对分别27岁和25岁的姐妹。妹妹察觉不对劲后告知同行的家人，随后在家人的陪同下找上被告质问。

被告起初拒绝让受害姐妹和家人查看手机。这家人随后警告要报警，被告才出示手机里的隐藏相册，里头只有自己的性爱录像。受害姐妹与家人接着点击查看被告手机里的“最近删除”文件夹，才发现其中也有偷拍妹妹的视频。被告随即向这家人道歉，恳求对方“放过”自己，并承诺删除受害妹妹的偷拍视频。

受害姐妹的家人要被告出示身份证并拍下照片留记录，也要求他删除相关视频。被告一一照做，之后离开超市。受害妹妹随后向警方报案。

被告1月19日再度被捕，面控后一直还押至今。

不止在国内偷拍裙底 出国旅游也反复干案

调查揭露，被告在新加坡至少142次偷拍多名女子的裙底视频，这还不包括被告出国旅游时偷拍的视频和已删除的视频。

控方指出，被告持续犯下偷拍罪行超过两年，多名女子受害，包括被告的同事和其他地点的陌生女子，促请法官判他坐牢21至23个月。

据了解，被告已在2025年5月13日被任职的政府部门停职。如今被告罪成，有关的政府部门将对他采取内部处分。