过去，新加坡与广东的合作催化中国改革开放，并推动中国与全球经济接轨。如今，新粤应搭建更坚固的桥梁，让中国庞大的市场、生产基地和创新中心地位，更稳定、和平地与世界融合。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期二（8月25日）在第16次新加坡—广东合作理事会会议上，提出以上合作方向。

本届会议在新加坡举行，也是继2023年后再次在本地召开。会议由王乙康和广东省长孟凡利共同主持，国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉也出席。

孟凡利去年出任广东省长，这是他首次以理事会中方联合主席身份访新。会议上，新粤共签署22项谅解备忘录，涵盖创新、医疗、金融和人才交流等领域。

王乙康指出，今年是中国“十五五”规划开局之年，新加坡也在上半年完成了经济战略检讨，因此“2026年是个重要时刻”。

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截至2025年，广东已连续37年成为新加坡在中国最大的省级贸易伙伴。今年上半年，两地双边贸易额达到150亿9000万美元（约191亿6400万新元）。

根据新加坡企业发展局的文告，王乙康和孟凡利在会上肯定两地在新粤合作理事会机制下取得的良好合作势头，并探讨如何在充满挑战的国际环境中继续发展伙伴关系。

发挥互补优势 拓展AI与医药等领域合作

谈到两地未来的合作重点，王乙康指出，新粤过去的合作，有助催化中国改革开放，以及中国与全球经济接轨。

他说：“如今，双方应建立更坚固的桥梁，让中国庞大的市场、生产基地和创新中心地位，能稳定、和平地与世界融合。”

要实现这一目标，新粤必须持续在先进制造、清洁能源、人工智能（AI）与生物医药科学等高端产业推进合作。

他也指出，两地还可进一步探索标准和监管合作，尤其是在医疗保健与生物医药领域。双方也可开展新药的联合临床试验及联合科研项目。

“在这些前景广阔的领域，我们是天然的合作伙伴。我们是开放的经济体，更是通往各自区域的门户——新加坡连接东南亚，广东则连接大湾区和中国。”

他说，正如新加坡过去是中国改革开放的借鉴参考，“如今我们可以成为中国产品与服务走向全球的催化剂、门户和促进者”。

根据会上签署的谅解备忘录，新加坡生技公司来恩生物（LionTCR）与广州医药集团有限公司将重点共同开发信使核糖核酸编码的TCR-T细胞治疗技术，并可能通过股权投资深化合作关系。

其他谅解备忘录还包括：本地企业Component Technology和中国阿丘科技（Aqrose Technology）合作开发用于半导体封装设备的AI软件，助力本区域半导体制造业的转型升级。

王乙康以广药集团与来恩生物的合作为例指出，这显示新加坡能如何协助中国生物医药企业走向国际。

过去几年，腾讯、平安和比亚迪等广东企业也活跃于本地和亚细安。

王乙康说，这些中国巨头能和数以千计扎根东南亚及新加坡的美国、欧洲、日本、韩国等企业一同合作；它们也能借力于新加坡在供应链与实体连接方面的优势。

确保贸易航道畅通 符合各方利益

不过，王乙康同时提醒，要确保珠三角区域产品和全球产品双向流通，国际贸易必须保持开放畅通。霍尔木兹海峡近期受到的干扰，提醒各方不能把贸易航道畅通视为理所当然。

他强调，马六甲海峡和新加坡海峡承载的全球能源和集装箱贸易量，远高于霍尔木兹海峡，而新加坡港务集团在其中发挥了关键的中转作用。

“维护这条关键动脉安全与畅通，并确保市场向所有人开放，符合各方共同利益。”

深圳今年11月将主持亚太经合组织领导人非正式会议，我国2027年也将担任亚细安轮值主席。

王乙康说，在这个背景下，新粤作为各自区域和国家的“风向标”和“先行者”，仍有独特作用可以发挥。“我有信心，我们之间的关系将继续强化，因为在历史发展的每一个新阶段，双方都不断重新定义融合与互联互通。”