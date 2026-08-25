罗尼大道一辆GetGo共享汽车起火，烈焰吞噬引擎舱，火势蔓延至挡风玻璃和车顶，所幸没有人受伤。

这起火患发生在星期二（8月25日）中午约12时，地点是罗尼大道（Lornie Highway）。

根据网友“张三疯”发布在社媒平台小红书的视频，涉事车辆相信是韩国双龙（Ssangyong）Tivoli跨界车，车身贴有共享汽车平台GetGo的标志。画面显示，失火车辆停在路肩，引擎舱燃起熊熊大火，烈焰已蔓延至挡风玻璃和车顶，黑色浓烟不断窜出。

新加坡民防部队受询时指出，火患涉及一辆汽车的引擎舱。消防员到场后使用一条消防水管将火扑灭，无人在这起事故中受伤。

共享汽车平台GetGo答复《联合早报》询问时说，任何涉及GetGo车辆的事故，无论严重程度如何，客服团队都会尽快联系相关人士，协助他们申报事故。平台指出，所有事故都必须向指定的事故申报中心报告，客服团队也会协助处理后续事项，必要时将赶往现场，确保相关人士的安全。

GetGo透露，事故原因、车辆详情及损坏程度正在评估中，保险公司也将评估所需费用。由于隐私和调查原因，公司目前无法透露进一步详情。

GetGo提醒顾客，若发生事故应保持冷静，并按照正确程序进行报告。

起火原因仍在调查中。