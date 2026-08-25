涉嫌在网上发表挑起种族对立及鼓吹涉及儿童的不当言论，余澎杉（Amos Yee）将于星期三（8月26日）被控。

新加坡警察部队星期二（25日）发文告说，警方今年4月至7月间接获数起报案，指余澎杉发布令人不安，并具有挑起种族对立性质的网络内容，随后展开调查。

调查显示，余澎杉分别于4月7日和11日在个人博客发文，并于5月27日在社媒平台X上传视频，声称新加坡的马来回教徒和印度社群受到占多数的华族群体严重歧视。他也针对政府如何对待这些社群发表言论，并建议他们通过抗议的方式向政府表达不满。

警方也指余澎杉6月30日在个人博客发布另一篇文章，声称儿童有能力对性行为作出同意，并主张废除有关儿童性同意年龄的法律。

此外，警方发现他早在2021年上传的另三段视频，也包含鼓吹涉及儿童的性关系，以及主张废除禁止儿童性虐待材料相关法律的言论。

余澎杉将在刑事法典和防止骚扰法令下被控。根据《刑事法典》第298A（a）节条文，在不同群体间试图以宗教或种族为由挑起敌意，一旦罪成可被判最长三年的监禁，或罚款，或两者兼施；根据《防止骚扰法令》，若蓄意传达带有威胁或侮辱性的信息，引起他人恐慌或焦虑，一旦罪成可被判罚款最高5000元。

警方已于上个星期二（18日）根据《网络犯罪危害法令》，针对余澎杉在X上传的视频发出禁用指示。X已遵从要求，有关内容目前已无法浏览。至于其余被指具冒犯性质的内容，警方也已向余澎杉发出停止通讯指示，要求他删除个人博客上的相关贴文。

警方强调，严正看待任何威胁新加坡种族与宗教和谐的行为，以及包括鼓吹涉及儿童性关系在内的不当信息，并会依法迅速、严厉处理违法者。