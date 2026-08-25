本地人对于新一代应具备什么特质的期待正在改变。调查显示，过去七年，人们越来越重视孩子具备“好奇心”和“创造力”，尤其是重视“好奇心”的人增幅超过两倍；相形之下，更重视“礼貌”“孝顺”以及“尊重长辈”等传统价值观的人较少了。

不过，人们对于“负责任”这个核心价值的重视依旧，七年来这始终是最多人对新一代的期待；在最新调查中，47％的受访者选择了“责任感”，“同理心”第二，有36％。

由数码发展及新闻部设立的本地研究机构RySense星期二（8月25日）发布有关的调查研究结果。这个调研综合分析从2020年至2026年进行的多项调查。这些由RySense旗下网络调查平台HappyDot.sg负责的调查共访问了6821名年满15岁的新加坡居民，包括家长和非家长。每一年的受访者都会从同样的15个特质中，选出当今社会的孩子应具备的三项最重要特质。

这些特质是：负责任、礼貌、同理心、包容、尊重长辈与权威、勤奋、乐于助人、服从、坚持不懈、孝顺、虔诚、独立、创造力、好奇心和谦逊。

七年来，变化最大的是“好奇心”。2020年，只有6.7％的受访者认为这是孩子应具备的重要特质，今年这个比率增至23％，上升16.3个百分点。

“创造力”的升幅紧随其后，从2020年的8.6％增至今年的23.2％，上升14.6个百分点；人们对这两项特质的重视今年尤其显著。去年，重视好奇心和创造力的受访者分别只有11％和8％，今年双双增至约23％。

RySense认为，这可能反映了一个更广泛的趋势，即环境变化日益加剧，人们愈发重视适应能力和持续学习。人工智能（AI）的普及和应用迅速加深加广，也可能进一步加快这一转变，促使人们加紧在工作和生活中更积极地学习和采用新科技。

资深学前教育工作者、推广华文学习委员会（学前组）副组长林美莲博士受访时说，“负责任”和“同理心”连续多年稳居前两位是好事，因为两者均为重要品格。

至于“尊重长辈与权威”和“孝顺”等传统价值观不再优先，林美莲认为，这可能与年轻一代的成长背景和生活环境不同于上一代有关，也因为这样，年轻一代对于这些价值观的理解和表达也有所不同。

“我觉得对这一代年轻人来说，尊重并不等于盲从。这并不表示他们不尊重长辈，而是他们不会盲目听从长辈的意见。”

她也强调，如果一个孩子责任心强，也一定不会缺乏尊重和孝顺，因为这些其实是责任的一部分。

同理心也是如此。“如果一个人有同理心，他自然会更尊重长辈。”因此，她认为整体而言，这份调查报告反映了正面趋势。

学者：AI时代 好奇心创造力是不可或缺动力

林美莲认为，“创造力”和“好奇心”显著更受重视是可喜现象。在AI时代，培养孩子具备AI无法取代的能力更重要，而好奇心和创造力正是不可或缺的动力。

她指出，未来许多知识都能轻易通过AI获取，因此孩子更须具备好奇心，而不是单纯接受和复制AI提供的答案。“有好奇心，他就不会只是单一地去复制一个答案，而是会寻找更多答案，比较哪个才是正确的。”

她也强调社交能力的重要性，因为这关系到孩子未来如何与他人沟通和合作。至于道德观和品格，如诚实、关怀和尊重等，这些同样是AI无法取代的品格，必须从小培养。