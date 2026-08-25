男子在兀兰关卡出境时因受困车龙，把车开入重型车辆的车道。辅警要求他重新排队时，他把辅警撞至重伤后逃逸。男子随后在进入马国关卡前被截停，遵照指示返回新加坡后当场被捕。

马来西亚籍男子苏利亚（Suriya Ganisan，28岁）面对六项抵触公路交通法令的控状，他早前承认其中三项，法官星期二（8月25日）判他坐牢24个月，以及吊销各级驾照八年。

根据案情，被告在2025年9月26日下午约2时50分驾驶汽车抵达兀兰关卡，准备通过新柔长堤前往马国。

兀兰关卡前的路段共有四条车道，第一条供巴士和货车等重型车辆通行，第二和第三条为汽车和轻型车辆车道，最后一条则是电单车专用道。

当时，第二和第三条车道排起长龙，第一条车道较畅通无阻。被告在车龙中等待一会儿后，突然切入第一条车道并往前行驶。

在边境执勤的一名辅警随后拦下被告，要求他U转，回到汽车车道排队。然而，被告不予理会，直接把车头转向，驶离辅警。另一名辅警见状上前指示被告停车，被告却加速前进，驶过双白线，撞上辅警腹部后扬长而去。

被告在抵达马国关卡前被警员拦下，对方要求他U转返回新加坡。被告这才配合指示回到兀兰关卡，当场被捕。

被撞倒在地的辅警随后被送院治疗，经诊断，他骶骨无移位骨折和颈椎间盘突出。住院六天后，他于10月1日出院，但长距离行走或久坐仍会感到疼痛。他事后两次复诊，前后共拿了46天住院假。

控方指出，被告的行为造成辅警脊椎骨折，且当时交通拥堵，他危险驾驶极有可能对其他车辆和驾驶员造成伤害。其间，他不仅一次违反交通规则，包括使用重型车辆的车道和驶过双白线等。因此，促请法官判处28个月又六周至29个月又八周的监禁。

被告律师求情时说，被告案发时唯一的危险驾驶行为是在两个车道之间切换，没有酒驾、超速或使用手机等。他的经济情况不佳，无力负担在新加坡等待案件审理期间的开销，选择先被还押，恳请法官轻判。