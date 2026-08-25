我国与越南将加强政府官员之间的交流与培训，并扩大数码和科技领域的合作。

新越两国星期二（8月25日）在首届新加坡—越南战略对话上，签署继续为越南高级官员提供访问学习与行政教育课程的谅解备忘录，并发布科技互联互通战略联合声明，落实上述合作方向。

我国自2011年起为越南高官举办课程，让官员了解新加坡在公共治理与政策制定方面的经验，并就相关议题交流看法。这项安排将延长至2029年，继续促进两国相互学习与官员交流，同时加强制度与两国人民之间的联系。

新越两国也发布“越南—新加坡科技互联互通战略”联合声明。双方将在科技、创新、互联互通及数码经济等领域深化合作，并以成为东南亚重要战略科技伙伴为共同愿景，通过加强合作，提升各自的科技韧性。

两国同意加强政府、企业及学术界之间在知识、技术与最佳实践方面的交流，也会探讨在数据经济、先进制造、半导体、生物科技及量子技术等新兴领域开展合作。

双方也会加强在人工智能安全与负责任发展方面的合作，并推动数据在两国之间更顺畅流动，以促进科技创新。

首届新越战略对话 提供新的高级别交流平台

我国外交部星期二发文告说，首届新越战略对话提供一个新的高级别平台，让两国政治领导人和高官就共同关切的议题展开更紧密交流。

双方在会上就公共治理、公共行政，以及如何在快速科技发展环境中加强合作交换意见。双方也同意在人才发展、教育与各层级交流方面加大合作，同时探讨在科学与科技、互联互通及数码治理领域深化协作。

外交部指出，越共中央书记处常务书记陈锦秀此行也会见尚达曼总统、总理兼财政部长黄循财以及国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根。

双方重申两国合作关系良好，在经济、文化及人与人往来方面联系密切。他们也认为，战略对话有助在去年两国升级为全面战略伙伴关系的基础上，进一步深化政治互信。