到访新加坡的中国广东省长孟凡利认为，新加坡和广东可进一步扩大贸易往来，加强人工智能和旅游等领域合作，并形容两地合作潜力“无限”。他也提出，支持广东企业借助新加坡平台，与本地企业协同出海，共同开拓东南亚和全球市场。

今年61岁的孟凡利是中共二十届中央委员，2022年从内蒙古包头调任广东省委副书记、深圳市委书记，去年出任广东省长。这是他出任省长后首次访问新加坡，也是第二次以中方联合主席身份参加新加坡—广东合作理事会会议。

孟凡利星期二（8月25日）下午与社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，共同主持在新加坡召开的第16次新粤合作理事会会议。

中国广东省长孟凡利（前排左）星期二（8月25日）下午与社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康（前排右），步入会场共同主持在新加坡召开的第16次新粤合作理事会会议。（李冠卫）

孟凡利在致辞时形容，新粤合作理事会会议成果丰硕，会上发布的一批数码经济、人工智能和生物医药合作项目，也显示两地合作的潜力与活力。

孟凡利就深化新粤合作提出五点建议，包括扩大贸易往来，深化制造业和服务业合作，拓展旅游合作，加强数码经济和人工智能领域协作，以及进一步发挥现有合作平台作用。

他指出，广东已连续37年成为新加坡在中国最大的省级贸易伙伴，上半年双边贸易额大增29.63%；新粤两地合作潜力无限，大量贸易商品类别也体现出双方的互相帮助和支持。

孟凡利也认为，两地合作可延伸至共同开拓海外市场。他说，新加坡在区位、法治、金融和国际化人才等方面具备优势，“长期是广东企业深耕东南亚、联通全球市场的重要枢纽”。

他表示，此次在新加坡拜访多家企业和机构，深深感受到双方的互相“了解、熟悉和对未来的共同认识”。广东将支持优质企业到新加坡拓展业务，与新加坡企业形成协同出海的合力，借助新加坡通道辐射东南亚、走向全球市场。

孟凡利一行星期一（24日）参访圣淘沙景区，星期二上午也到访新科研旗下的先进再制造与科技中心，以及集住宅、医疗、零售与社区设施于一体的海军部村庄。

孟凡利在致辞时谈及推动新粤旅游合作，称赞圣淘沙的旅游内容“与时俱进”、管理“精细精致”，50多年来持续保持吸引力，“让我们一行人赞叹不已”；像泡泡玛特等热门项目也能在圣淘沙看到，是与时俱进的典型写照。

谈及人工智能合作时，孟凡利说，新加坡在人工智能投资、创新、应用和治理等方面有许多经验。

他特别提到，淡马锡投资的两家深圳企业，影石创新和拓竹科技都是“有点网红的企业”，目前发展势头良好，在全球也具有相当影响力。他笑称：“这样的投资还是既做好事又能赚到大钱。”

现场还有一段轻松插曲。腾讯金融科技亚太区总经理杨文汇在企业分享环节，谈到广东人工智能相关应用。孟凡利随后在总结发言时特地回应说，杨文汇虽然在新加坡工作，但对广东情况“知道得还是非常多”。

他透露，广东省政府从上周起已全员使用腾讯的WorkBuddy人工智能办公工具，并笑称对方刚才是在“做广告”，“我也接着给你们做一次”，引来现场掌声。