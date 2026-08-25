爱花路一处员工宿舍星期二（8月25日）晚上发生火患，四楼卧室陷入火海，超过70名住在宿舍的客工被紧急疏散，无人受伤。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时说，在星期二晚上约9时15分接获通报，指马里士他爱花路（Ava Road）2号发生火患。

民防人员抵达时，四楼一个单位的卧室正在燃烧。消防员随后使用一支水枪将火扑灭。

据《联合早报》了解，失火单位是一处员工宿舍，住户是天山船务公司（Tian San Shipping）的员工。

据一名不愿具名的附近居民提供给《联合早报》的事发视频，失火时卧室窗口冒出熊熊橙色火焰，火舌几乎占据整个窗口，并不断往外窜，还冒出滚滚浓烟。

《联合早报》记者晚上10时许抵达时，大火已经扑灭，但空气中依旧弥漫着浓烈的烧焦味。失火卧室的窗口明显被熏黑，消防人员仍在现场展开善后工作。

记者观察，现场至少停着五辆民防车辆和三辆警车，消防水管横跨路面，警方也在建筑物周围拉起封锁线。

被疏散的客工聚集在楼下，有人站在路旁等候，也有人三三两两地交谈，等待当局进一步指示。（郑一鸣摄）

被疏散的客工聚集在楼下，有人站在路旁等候，也有人三三两两地交谈，等待当局进一步指示。

截至记者离开现场时，受影响客工仍未返回宿舍。

失火原因还在调查中。