2007年，冯迈恩堡来到新加坡寻找工作机会，只想趁年轻看看世界。19年后，这座见证他成家立业的城市，早已成为他的第二个家。

在他眼中，新加坡虽然只是个“小红点”，却给了他安全、稳定的生活。为了回馈这个接纳他的国家，他于2015年加入新加坡武装部队志愿军团，以实际行动表达感激之情。

拥有德国和瑞士双重国籍的冯迈恩堡（Von Meyenburg Philip，48岁）是本地永久居民，目前在一家跨国软件公司担任销售总监，与新加坡籍妻子育有两个女儿。

约10年前，当时已在本地工作了好几年的他，从媒体上得知武装部队正在招募志愿者，于是萌生“从军”的念头。

他接受《联合早报》采访时说，这些年来，他觉得新加坡比许多国家都安全。如果不是因为国家稳定，他也不可能在这里娶妻生子。

“这些都并非偶然，而是因为有一群人日以继夜守护着国家的安全。我觉得，如果自己也能尽一分力，是一件很有意义的事，所以就申请加入志愿军团。”

反倒是妻子起初有些不解，不明白他为什么要主动那么做。如今了解他的用意后，妻女都为他的付出感到骄傲。

冯迈恩堡完成基础训练后，获分配到军营和一些大型活动的保安工作，检查进出人员和车辆。经过多年历练和进阶培训，约四年前开始兼任培训员，训练新加入的志愿者。

令他印象最深刻的，是去年参加在澳大利亚举行的年度“袋鼠演习”。这是他首次参与海外演习，也是第一次在野外环境中执行任务。

他说，在新加坡执行安保任务时，营区内有完善的厕所、食堂和遮蔽处等；野外演习则完全不同，对他而言是一次全新的体验。

冯迈恩堡每年须执勤两至三周。其间，他结识不少新朋友，偶尔还会与其他志愿者聚餐小酌。