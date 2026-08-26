“达则兼济天下”，是陈奕福经商有成后回馈社会、扶助有需要群体所秉持的信念。

这份信念也贯穿他参与华社事务，从个人行善进一步化为“走出会馆、走入社区”的理念，希望推动社团服务更广泛的社会群体，为建设和谐社会尽一分力。

无论是服务社团或社区，现年57岁的陈奕福都投入约20年的时间与精力。在他看来，社团与社区正好相辅相成，相得益彰。

大鑫海事总裁陈奕福从派报童到企业家，发迹的故事充满传奇色彩。事业站稳脚步后，他将不少时间和精力投入华社事务。

2010年，他出任南安会馆会长；2018年当选新加坡宗乡会馆联合总会会长，先后成为两个团体历来最年轻的领导人。他分别于2021年和2023年卸下宗乡总会和南安会馆会长职务，目前仍担任南安会馆执行顾问。

2018年，陈奕福经宗乡总会推荐，获颁国庆公共服务奖章（PBM）。今年，他以裕华民众俱乐部管委会赞助人的身份，获授公共服务星章（BBM）。

对于这份肯定，他心怀感激。“这加强我继续服务社会的动力！”

陈奕福与社团的缘分，早在年少时便已结下。他十多岁开始跟随长辈参加由南安陈姓族人创建的家庙“鹏峰宫”庙会活动。2005年，他经同乡引荐加入南安会馆，五年后获推选为会长。

另一方面，由于办公室设在裕廊东裕华区，陈奕福2007年开始赞助社区活动和居民援助计划，2014年正式成为裕华民众俱乐部管委会赞助人。

出任南安会馆会长后，陈奕福积极整顿会务，随着会馆逐渐累积资源和能力，他与理事会开始思考下一步：会馆除了服务会员，还能为社会做些什么？答案之一，就是“走出会馆”。

2016年至2019年，南安会馆连续四年举办大型社区关怀活动“重阳爱心暖狮城”，结合重阳敬老传统，设宴招待会馆所在选区，以及五名祖籍南安议员选区内的弱势居民和年长者，每次约有1500人出席。会馆除了把传统节庆活动带入社区，也向有需要的居民赠送礼品，并发动会员参与社区义工服务。

会馆须转型并与政府相辅相成 携手打造成更和谐社会

在陈奕福看来，会馆早年发挥同乡互助的作用，到了社会服务发展成熟的今天，会馆须转型并与政府相辅相成，携手打造成更和谐的社会。

文化传承，如庆祝传统节日，是会馆可发挥所长的领域之一。他指出，各区基层组织如今也举办传统节庆活动，与其继续把活动局限在会所内，会馆不如走入社区，与基层组织合作，把传统文化带给更多人。

“单单在会馆办活动，难免会越来越沉闷，来来去去同样的人，大家嘻嘻哈哈一下，没意思。你去到社区就不一样了，可接触不同族群，关怀有需要的居民，扩大影响力的同时，也能为会馆招募更多新人。”

个人方面，陈奕福多年来为裕华社区项目担任筹款委员会副主席，为区内重建联络所、设立洗肾中心，以及协助社服机构资助贫困家庭等项目筹款，包括号召祖籍南安的商界人士慷慨解囊。

这份回馈社会的想法，也与他自身的成长经历有关。

陈奕福1979年从农村迁入组屋，亲历新加坡早年的生活环境。年少时当过派报童，后来也做过厨师和保险经纪，约30年前转入石油行业，从事燃料贸易、运输及绿色能源业务至今。从基层打拼到创业有成，他认为，他的际遇某种程度上也映照新加坡数十年来的经济发展与社会变迁。

“短短几十年里，新加坡可以说发生了天翻地覆的转变……我们从什么都没有，到如今什么都有。我从国家发展中获益，就应当回馈这个社会。”