推广华语理事会8月初迎来新任主席与理事。蒙福关爱创办人、执行长黄明德接替蔡深江担任新主席。

《联合早报》留意到推广华语理事会官网星期二（8月25日）已显示黄明德为新主席，国家文物局在答复本报询问时证实，黄明德的任期已从2026年8月1日开始。2018年8月1日出任主席至今已八年的蔡深江，在7月底卸下这个职务。

黄明德受访时说：“作为推广华语理事会主席，我希望我们能继续致力于鼓励新加坡华人在日常生活中多使用华文华语，以及加强人们对新加坡华族文化的认识。

“我们也希望提醒大家，学习和使用华文华语必须持之以恒，并鼓励新加坡华人积极投入华语的学习，从中感受到乐趣。”

本届推广华语理事会共18名成员 比上届多两人

这届推广华语理事会共有18名成员，比上一届增加多两名成员，其中新成员有九人。两名副主席也换人。《联合早报》比对了理事会官网7月份的完整名单，原先的两名副主席李仪文和李冠芳，已由上届理事会成员萧锦耀，以及新加入的新加坡管理大学学生活动发展处处长叶良俊接任，叶良俊也是本地音乐人。

目前在官网上看到的其他新理事成员有：林氏基金会总监林连豪、新加坡宗乡会馆联合总会研究委员会主任符诗专副教授、新加坡华族文化中心企业传播总监蔡宜瑛、88.3Jia FM 节目总监李玲玲、国立大学医院高级顾问医生林顿维副教授、人民协会融合署副理事长梁碧云，以及新传媒中文新闻与时事节目社交媒体及主播组总编辑董素华。

推广华语理事会是“讲华语运动”的主导机构，理事成员来自公共部门和私人机构，国家文物局则为理事会提供秘书处支持。我国是在1979年推行“讲华语运动”，鼓励华族间“多讲华语，少说方言”，建立共同身份认同，并营造有利于双语教育的环境。

推广华语理事会会定期检视讲华语运动的定位、推广方式和活动，确保运动与时俱进，吸引新加坡人参与。