预定2031年开放的新加坡华族历史文化馆，除了追溯本地华人社群700多年的发展，也将重点展现新加坡华族文化和身份认同如何从本地多元文化土壤中孕育而成。这也是新加坡华族文化中心历经一年多的初步咨询总结出、华社群体对新文化馆的一大核心期许。

新加坡华族历史文化馆由华族文化中心发起并管理，将设在新加坡大会堂第一第二楼层，面积约2000平方公尺。这个项目获得政府与华社领袖支持。

黄循财总理星期天（8月23日）在国庆群众大会上首次宣布设立华族历史文化馆的消息。华族文化中心星期二（25日）于牛车水唐城坊正式启动“共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆”巡回展，邀请公众就共同塑造文化馆提供建议。

华族文化中心与国家文物局合作，沿着新加坡从14世纪以前发展至今的历史脉络，为文化馆内容勾勒六大主题：港口和早期新加坡贸易、英殖民地的华人聚落、团体组织及社群网络、波折起伏的历史浪潮、新加坡独立后的华社，以及全球城市中的新加坡华人。

巡回展邀请公众从六大内容支柱中投选自己最关心的主题。公众也可对文化馆计划使用的五种呈现方式，包括文物、照片、个人故事，数码或触觉互动等，选出自己最喜爱的展出形式。

华族文化中心从2025年中就开始向华社群体征集反馈，访问了近230名华社领袖、会馆与社团代表、导览员、青年和学生，获各界普遍支持设立文化馆。

文化馆拟展示本地华族与其他族群交流互动演变

华族文化中心总裁陈子宇接受媒体访问时说，受访华社代表希望文化馆以平衡的视角、扎实的史料，讲述新加坡华社的故事。受访者大多也认为，文化馆应展示本地华族文化如何在我国多元社会中，通过与其他族群交流互动不断演变。

“有鉴于此，我们接下来也会咨询马来文化馆、印族文化馆，以及欧亚裔协会和其他有关团体，就华族历史文化馆所要呈现的叙事征集意见。”

中心高级策展人曹世明解释，在策划文化馆内容时，策展团队会思考可否纳入其他族群的文化元素，如谈及土生华人文化发展时，也可参考印族文化馆的内容，介绍本地印族文化的影响。

曹世明指出，中心在咨询过程中观察到，新生代普遍上不倾向教科书式的历史陈述，更喜欢能激发他们重新审视和思考历史的展览。不少华社青年代表也希望文化馆能采用包容多元视角，以结合个人故事和真实生活体验的方式，介绍本地华族饮食、节庆、习俗，以及语言和方言。

呈现方式将结合实体与数码互动 更立体更重视觉

此外，中心希望通过巡回展征集更多反馈，为文化馆打造引人入胜的参观体验，探讨如何有效结合实体展品和通过互动数码装置，营造沉浸式体验。

华族文化中心青年团“青年协力星”成员许宏睿（26岁），也是历史系毕业生。他希望文化馆能为访客提供多元感官体验，如重现往昔前人闻到的味道、触碰的事物，帮助今时后人感受与历史的联结。

“这种能让人体验、拍照打卡的元素，若与历史叙事结合，相信能让展馆达到实质内容与美感兼具的效果。”

历史学者柯木林也是文化馆咨询委员。他说，华族文化中心现有的《新加坡华族文化百科》网站平台以书写文字讲述历史，面向的是学者和研究员；未来的文化馆则会着重以立体、视觉方式呈现历史，面向普罗大众。两者将相辅相成，让所有新加坡人认识自己的历史。

“新加坡华人史可以从多个角度来解释……文化馆所着重以本地视角来诠释我们的历史。”

巡回展首站是牛车水唐城坊，8月25日至9月11日，每日上午10时至晚上10时开放。9月12日至10月2日转至榜鹅综合社区中心举行。之后，巡回展将陆续走进商场、图书馆、学校及社区中心直到明年2月。