在哈萨克斯坦进行正式访问的新加坡国务资政李显龙，在阿拉木图同市长萨特巴尔迪会面，探讨新加坡和阿拉木图如何在现有基础上进一步加强联系。

萨特巴尔迪（Darkhan Satybaldy）星期二（8月25日）在午餐前引领李资政参观位于阿拉木图市伊犁阿拉套山脉峡谷中琼布拉克山地度假村（Shymbulak Mountain Resort）。李资政形容，这是一次“认识阿拉木图的美好开始”。

李资政随后同萨特巴尔迪和副市长斯马古洛夫（Olzhas Smagulov）展开讨论，就新加坡和阿拉木图可相互分享经验及学习的领域交换意见。

访问期间，李资政也对哈萨克斯坦传统文化有了初体验。他穿上传统长袍和帽子，让一只金雕停在手臂上，并尝试射箭和欣赏传统音乐。他也同身穿传统服饰的战士合影，进一步了解当地丰富的游牧文化。

李资政穿上传统长袍和帽子，一只金雕停在他臂上歇息；哈萨克斯坦传统文化的初体验，让资政在脸书贴文直呼“真有意思！”（数码发展及新闻部提供）

当天早上，李资政还到阿拉木图植物园散步。他在脸书发文说：“以清新空气、绿意和山景开启这一天，还真不错。”

李资政星期一也在阿拉木图同在哈萨克斯坦的商界领袖会面，听取他们在当地经商的经验，以及对哈萨克斯坦发展机遇的看法。

他说，两国还有进一步合作的潜力，随着新加坡和哈萨克斯坦建立更紧密的联系，他也很高兴有机会进一步认识当地商界领袖。

李资政星期一也在阿拉木图同在哈萨克斯坦的新加坡商界领袖会面。（数码发展及新闻部提供）

李资政从星期一（24日）起，对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦展开八天正式访问。这是他首次访问中亚。

李资政接下来将续程哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，继续会面和访问活动。

他在阿斯塔纳期间将会见总统托卡耶夫、总理别克捷诺夫等政要，并由托卡耶夫颁发哈萨克斯坦一级友谊勋章。

李资政也将在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，并获授荣誉教授称号。