68岁黄先生原想在退休后做点投资安享晚年，却因相信一名素未谋面的女网友，进行所谓“挖币投资”赚取高额回报，在儿子和银行的屡次提醒下才惊觉受骗，最终赔上7万多元养老积蓄。

加密货币相关骗案的损失金额，则从去年同期的1亿1490万元大幅下降43%至6550万元，约占上半年总诈骗损失的16%。

警方指出，受害者通常通过网友介绍、网络搜索、广告，或被加入通讯平台的投资交流群等渠道接触“投资机会”。骗子会指示受害者在虚假投资网站或应用创建账户，平台显示虚假投资进程和回报，让受害者误以为投资正在增值，进而诱骗其投入更多资金。部分人起初能获得小额回报，但在套现时屡屡受阻，才意识到受骗。

为提醒公众提高警惕，68岁的投资诈骗受害者黄先生在警方安排下接受媒体访问，分享自己误信女网友、痛失7万多元养老积蓄的经历。警方呼吁公众在网上获悉投资机会时，应与亲友讨论，避免盲目受骗。

TikTok结识陌生女子 代操作投资平台

通过公开自己受骗的经历，黄先生希望他人引以为戒。（陈渊庄摄）

退休人士黄先生受访时回忆，2025年11月他在TikTok与一名自称35岁、住在吉隆坡的陌生女子互相关注并开始聊天。女子称在一家尚未上线的人工智能加密货币挖矿公司工作，因员工身份无法亲自投资，请黄先生代为操作，声称回报率高达1%至10%。

黄先生起初只代女子投资，每天操作两次。约一周后，他也在这个“平台”开设账户。平台无手机应用，只能通过网站操作。他通过PayNow将钱转给不同人士，由对方转换成泰达币（USDT），相应数额便显示在他的账户上。

投入近3万后无法提现 客服接连索款

黄先生几乎每天充值，不到10天投入近3万元。账户显示本金加收益约5万元，但套现时操作受阻。客服称因“网速慢”提现失败，要求三天内转入5万元方可取款。

黄先生当时因资金不足向儿子借钱，引起儿子警觉并果断报警。

黄先生的儿子意识到父亲陷入骗局后，果断报警。（陈渊庄摄）

然而报警后，黄先生仍继续与平台客服沟通，试图拿回款项。对方威胁称，若不继续充值，账户将被清零。他无奈又分八次转账逾2万7000元，再次转账时被银行以交易异常为由拦截。

再遇“借贷公司”骗局 幸及时识破

客服随后又要求支付20%“所得税”才能提现。为筹钱，黄先生在TikTok寻找“借贷公司”。对方先转600元“激活账户”，再要求他转回800元，后又索要2400元合同费和印花税。

黄先生察觉异常后拨打ScamShield热线求证，确认再遇骗局。他再次向儿子求助并二度报警，随后将女子拉黑。

黄先生懊恼自己过于相信网友，没有尽早告诉家人，感叹“本想做点投资安享退休生活，没想到得不偿失”。

骗子常通过嘘寒问暖逐步取得受害者信任，再介绍所谓的投资机会。受害者便可能在情感信任和高回报诱惑下，投入更多资金。公众在网上接触投资机会时，切勿因高回报承诺贸然投入，应与亲友讨论并保持警惕。